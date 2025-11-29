El Servicio Geológico Colombiano (SGC) elevó de Amarilla a Naranja la alerta del volcán Puracé, en el Cauca, tras detectar un aumento sostenido en la sismicidad, las emisiones de gases volcánicos y la presencia de ceniza sobre el cráter. Aunque la probabilidad de una erupción es ahora mayor, las autoridades recalcan que no significa que sea inminente.

De acuerdo con el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, el volcán ha mostrado variaciones importantes en la energía de los sismos relacionados con la dinámica interna, especialmente por el movimiento de fluidos. Además, se han registrado columnas de gas y ceniza superiores a los 1.000 metros, con dispersión hacia el noroccidente.

¿Qué significa que el Puracé esté en alerta Naranja?

La directora de Geoamenazas del SGC, Nathalia Contreras, explicó que este nivel indica “cambios significativos en la actividad volcánica”, lo que obliga a intensificar la vigilancia. También recordó que periodos puntuales de aparente calma no significan estabilidad, pues el sistema puede fluctuar.

Antecedentes recientes del volcán Puracé

El Puracé, parte de la Cadena Volcánica Los Coconucos, ha mostrado actividad variable desde 2021. En 2022 experimentó un aumento en la sismicidad y en mayo de 2024 se detectaron variaciones anómalas en:

actividad sísmica

deformación del terreno

composición de gases

migración de un pequeño cuerpo magmático a 2 km de profundidad

Actualmente es uno de los volcanes mejor monitoreados de Colombia, con 97 estaciones instrumentales, 60 de ellas transmitiendo datos en tiempo real.

Población en riesgo y zonas de posible afectación

El mapa de amenaza del SGC muestra que en el área de influencia del volcán Puracé viven comunidades indígenas y campesinas. Las zonas con mayor exposición incluyen:

Puracé

Popayán

Sotará

Resguardos indígenas Puracé, Kokonuko y Paletará

Reasentamiento Juan Tama (pueblo Nasa)

Asentamiento Misak

Entre los fenómenos esperados ante una eventual erupción se encuentran:

flujos piroclásticos en áreas cercanas

lahares o flujos de lodo que podrían impactar Paletará y Popayán

El SGC insistió en que las autoridades deben basar sus decisiones únicamente en información oficial y mantener comunicación directa con las comunidades para la gestión del riesgo.

Mientras permanezca en este nivel, el SGC publicará boletines diarios sobre la evolución del volcán y su actividad sísmica, térmica y superficial. Los informes estarán disponibles en su sitio web y canales oficiales.