Siete países dijeron “sí” a recibir los hipopótamos y luego se echaron para atrás

La búsqueda de soluciones fuera del país para controlar la población de hipopótamos en Colombia enfrenta un revés significativo. Varias naciones que habían manifestado interés en recibir ejemplares de esta especie invasora del Magdalena Medio no concretaron los acuerdos o decidieron retirarse del proceso, lo que reduce las alternativas frente a medidas como la eutanasia selectiva.

El Ministerio de Ambiente dio a conocer el estado de las gestiones internacionales y confirmó que múltiples acercamientos no prosperaron. Entre ellos, Ecuador había mostrado disposición para recibir dos ejemplares, pero hasta ahora no ha emitido una confirmación oficial. Además, el actual contexto de tensiones arancelarias entre ambos países complica aún más la posibilidad de avanzar en ese traslado.

En el caso de Perú, aunque inicialmente se aprobó la recepción de una pareja, el Parque Natural de las Leyendas decidió no continuar con el proceso debido a la falta de espacio adicional para albergar a los animales.

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Por su parte, Filipinas pasó de manifestar interés en 15 hipopótamos a reducir la cifra a cinco, pero finalmente el zoológico involucrado desistió por los altos costos que implicaba la operación.

Otros países también aparecieron como posibles destinos, pero no han formalizado su participación. India había evaluado recibir 60 individuos, mientras que Suráfrica consideró la llegada de 10 y República Dominicana de dos ejemplares. Sin embargo, hasta la fecha no existe una respuesta oficial que permita avanzar en esos acuerdos.

Esta falta de definiciones deja en evidencia la dificultad de implementar una estrategia internacional para disminuir la población de estos animales.