Siete países dijeron “sí” a recibir los hipopótamos y luego se echaron para atrás

La búsqueda de soluciones fuera del país para controlar la población de hipopótamos en Colombia enfrenta un revés significativo. Varias naciones que habían manifestado interés en recibir ejemplares de esta especie invasora del Magdalena Medio no concretaron los acuerdos o decidieron retirarse del proceso, lo que reduce las alternativas frente a medidas como la eutanasia selectiva.
El Ministerio de Ambiente dio a conocer el estado de las gestiones internacionales y confirmó que múltiples acercamientos no prosperaron. Entre ellos, Ecuador había mostrado disposición para recibir dos ejemplares, pero hasta ahora no ha emitido una confirmación oficial. Además, el actual contexto de tensiones arancelarias entre ambos países complica aún más la posibilidad de avanzar en ese traslado.
En el caso de Perú, aunque inicialmente se aprobó la recepción de una pareja, el Parque Natural de las Leyendas decidió no continuar con el proceso debido a la falta de espacio adicional para albergar a los animales.
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Por su parte, Filipinas pasó de manifestar interés en 15 hipopótamos a reducir la cifra a cinco, pero finalmente el zoológico involucrado desistió por los altos costos que implicaba la operación.
Otros países también aparecieron como posibles destinos, pero no han formalizado su participación. India había evaluado recibir 60 individuos, mientras que Suráfrica consideró la llegada de 10 y República Dominicana de dos ejemplares. Sin embargo, hasta la fecha no existe una respuesta oficial que permita avanzar en esos acuerdos.
Esta falta de definiciones deja en evidencia la dificultad de implementar una estrategia internacional para disminuir la población de estos animales.
El caso México y la aclaración oficial
Uno de los puntos que generó controversia fue la versión sobre un supuesto interés de México en recibir 10 hipopótamos, lo cual fue desmentido por la ministra de Ambiente, Irene Vélez.
La funcionaria explicó que desde 2024 el Gobierno mexicano comunicó que no considera viable la traslocación de Hippopotamus amphibius hacia su territorio. Esto representa una negativa formal frente a cualquier posibilidad de traslado.
Además, recordó que en 2023 el organismo SENASICA estableció como condición que los animales debían haber nacido en cautiverio, requisito que no cumplen los ejemplares en Colombia, descendientes de los que introdujo ilegalmente Pablo Escobar en los años 90.
Un problema ambiental sin salida clara
La falta de acuerdos internacionales ha intensificado el debate sobre cómo manejar esta población, que continúa creciendo y generando impactos en los ecosistemas del Magdalena Medio.
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Las críticas frente a la eutanasia selectiva han llevado al Gobierno a insistir en que se exploraron alternativas como el traslado, aunque sin resultados efectivos hasta ahora.
A pesar de los obstáculos, las autoridades informaron que siguen buscando opciones. Actualmente, se adelantan acercamientos con Chile, liderados por Cornare, para evaluar la posibilidad de recibir algunos ejemplares.
Sin embargo, la ausencia de compromisos firmes por parte de otros países refleja la complejidad del panorama y deja en incertidumbre la estrategia futura para enfrentar uno de los desafíos ambientales más polémicos del país.