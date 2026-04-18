Tener perro en Colombia: obligaciones y multas que todo dueño debe conocer

Asumir la tenencia de un perro en Colombia conlleva compromisos que van más allá del cariño por los animales. La normativa nacional establece responsabilidades claras para los propietarios, quienes deben garantizar el control de sus mascotas, responder por posibles daños y cumplir reglas en espacios públicos. Estas disposiciones buscan proteger a la ciudadanía, promover la convivencia y reforzar el bienestar animal.

La legislación colombiana es enfática: cualquier perjuicio causado por un perro recae directamente sobre su propietario. Esto incluye afectaciones a personas, otros animales o bienes materiales. En estos casos, el dueño asume una responsabilidad civil, lo que implica cubrir gastos derivados como atención médica, reparaciones o indemnizaciones.

No se trata solo de evitar incidentes, sino de prevenirlos. Por eso, la ley exige que los perros permanezcan bajo supervisión constante y que sus cuidadores adopten medidas necesarias para impedir situaciones de riesgo.

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Reglas obligatorias

El uso adecuado del espacio público es otro de los puntos clave. En calles, parques y zonas comunes, los propietarios deben llevar a sus perros con correa y garantizar que no representen un peligro. En el caso de razas catalogadas como potencialmente peligrosas, se exige además el uso de bozal y mayores controles.

Una de las normas más vigiladas es la recolección de excrementos. No hacerlo puede derivar en multas económicas, ya que afecta la salubridad y la convivencia ciudadana.

El incumplimiento de las reglas establecidas puede generar sanciones impuestas por autoridades locales. Entre las faltas más comunes están permitir que el perro circule sin control o no recoger sus desechos.

Además, si el animal causa algún daño, el propietario deberá asumir los costos correspondientes. Estas obligaciones económicas refuerzan la importancia de una tenencia responsable, ya que los gastos pueden ser elevados dependiendo del caso.

Bienestar animal: una obligación más allá de la ley

Las normas no solo se enfocan en la seguridad ciudadana, sino también en la protección de los animales. Los dueños deben garantizar condiciones adecuadas de vida, lo que incluye alimentación, atención veterinaria, vacunación y un entorno seguro.

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El abandono y el maltrato están penalizados en Colombia, por lo que incumplir estos deberes puede traer consecuencias legales. Tener un perro implica un compromiso constante que requiere tiempo, cuidado y recursos.

Cumplir con las obligaciones de tener un perro en Colombia no solo evita sanciones, sino que contribuye a una mejor relación entre ciudadanos y animales. La ley busca que los propietarios actúen de forma consciente, entendiendo que sus decisiones impactan a toda la comunidad.