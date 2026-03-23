El fútbol colombiano está de luto tras la muerte de Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios, quien falleció este domingo luego de sufrir un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub-20.
Según informó el club, el hecho ocurrió el pasado sábado 21 de marzo, cuando el joven futbolista fue atendido de inmediato por el equipo médico y trasladado a un centro hospitalario en el norte de Bogotá, donde permaneció en cuidados intensivos.
“A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos”, indicó la institución.
El club expresó su dolor con un mensaje emotivo: “Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza”.
Mensajes de despedida
El encuentro en el que ocurrió el hecho se disputaba ante Independiente Santa Fe, equipo que también lamentó la muerte del jugador.
Por su parte, la Federación Colombiana de Fútbol recordó que Castrillón había sido convocado recientemente a la Selección Colombia Sub-19 en enero.
El delantero Radamel Falcao García, compañero en Millonarios, también se pronunció.
Una carrera prometedora
Santiago Castrillón nació el 7 de septiembre de 2007 en Bucaramanga y desde 2021 hacía parte de las divisiones inferiores de Millonarios.
En octubre de 2025 recibió su primera convocatoria al primer equipo bajo la dirección de Hernán Torres, aunque no alcanzó a debutar como profesional.
El club y el fútbol colombiano despidieron a quien consideraban una de sus jóvenes promesas, en medio de múltiples muestras de solidaridad y mensajes de apoyo a su familia.