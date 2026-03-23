El fútbol colombiano está de luto tras la muerte de Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios, quien falleció este domingo luego de sufrir un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub-20.

Según informó el club, el hecho ocurrió el pasado sábado 21 de marzo, cuando el joven futbolista fue atendido de inmediato por el equipo médico y trasladado a un centro hospitalario en el norte de Bogotá, donde permaneció en cuidados intensivos.

“A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos”, indicó la institución.

El club expresó su dolor con un mensaje emotivo: “Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza”.