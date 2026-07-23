La Media Maratón de Bogotá 2026 ya tiene definido su recorrido, una de las noticias más esperadas por corredores aficionados y atletas de alto rendimiento que se preparan para conquistar las calles de la capital.

La competencia comenzará en el Parque Simón Bolívar, uno de los principales escenarios deportivos y recreativos de Bogotá. Desde allí, los participantes avanzarán por corredores representativos como la avenida carrera 68, la calle 26 y el Eje Ambiental, en una ruta que combinará exigencia física, paisaje urbano y algunos de los sectores más reconocidos de la ciudad.

A lo largo del trayecto habrá estaciones de hidratación y puntos de asistencia médica para acompañar a los corredores y atender cualquier eventualidad durante la prueba.

Bogotá se prepara para recibir a miles de corredores

La Media Maratón se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más importantes del país y cada año reúne a participantes nacionales e internacionales. Además de promover la actividad física, la jornada moviliza sectores como el turismo, la gastronomía, el transporte y el comercio.

Para muchos corredores, completar el recorrido representa meses de entrenamiento y preparación. Por eso, la organización recomienda revisar previamente el trazado, conocer los puntos de abastecimiento y planear con anticipación la llegada al lugar de salida.

También es importante seguir las recomendaciones médicas, utilizar ropa y calzado adecuados, mantener una correcta hidratación y no estrenar implementos deportivos el día de la competencia.

¿Dónde consultar la información?

Los participantes pueden ingresar al micrositio Bogotá Running para consultar las normas de la prueba, las recomendaciones de preparación y los detalles logísticos del evento.

Allí también encontrarán información sobre inscripciones, horarios, puntos de salida y llegada, cierres viales y demás disposiciones para participar de manera segura.

Con el recorrido definido, comienza la cuenta regresiva para una nueva edición de la Media Maratón de Bogotá, una jornada que volverá a convertir las calles de la capital en una gran pista para miles de corredores.