Actriz Natalia Reyes habló sobre el crimen en su lujoso hotel en Cartagena

En medio de un contexto de orden público delicado en Colombia, el asesinato ocurrido en un reconocido hotel de la isla de Tierra Bomba, frente a Cartagena, sigue generando repercusiones. Esta vez, el establecimiento vinculado a la actriz Natalia Reyes emitió un comunicado oficial en el que se refiere por primera vez al violento episodio registrado durante Semana Santa 2026.
El hecho, que tuvo lugar el domingo 5 de abril, dejó como víctima a José Danilo Oviedo Chacón, conocido con los alias de ‘El Patrón’ o ‘El Enano’, en las inmediaciones del hotel Fénix Beach Cartagena, uno de los destinos turísticos más frecuentados en esa zona.
Lejos de centrarse únicamente en el crimen, el comunicado destacó la trayectoria del hotel, señalando que durante 10 años ha desarrollado iniciativas sociales y ambientales en la isla, incluyendo la generación de más de 150 empleos formales y el trabajo conjunto con la comunidad de Punta Arena.
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El mensaje también subrayó el respaldo recibido tras lo sucedido. Según el establecimiento, la reacción de colaboradores, aliados y huéspedes ha sido fundamental en medio de la crisis. En ese sentido, insistieron en que su proyecto apuesta por un turismo responsable y consciente, y que no se puede reducir la realidad del país a hechos violentos.
Además, se precisó que el incidente fue protagonizado por personas externas y que ocurrió frente a las instalaciones, sin relación directa con la operación del hotel.
Cómo ocurrió el crimen en Tierra Bomba
Las autoridades confirmaron que el asesinato se registró en la tarde del 5 de abril de 2026, cuando la víctima se encontraba en la zona de playa del establecimiento. En ese momento, entre 20 y 30 personas compartían en el lugar.
Según las primeras indagaciones, Oviedo Chacón había llegado acompañado de su pareja y dos hijos. Entre las hipótesis que manejan los investigadores se encuentra una posible riña, aunque también se analiza una versión que apunta a una invitación previa por parte de otro presunto actor del narcotráfico.
El hombre tenía un historial criminal de más de 15 años y era señalado como presunto articulador de rutas de narcotráfico en la costa Caribe, con antecedentes desde 2013 por tráfico de estupefacientes y posibles vínculos con estructuras del Catatumbo.
Tras el hecho, las autoridades locales ordenaron el cierre temporal del hotel por un periodo de 10 días, entre el 6 y el 16 de abril de 2026.
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El futuro del hotel tras la crisis
A pesar del impacto del caso, el hotel aseguró que continuará en funcionamiento y que superará este episodio, tal como lo ha hecho frente a otras adversidades, como la pandemia o fenómenos climáticos que afectaron sus instalaciones.
El pronunciamiento concluye con un mensaje enfocado en la reconstrucción y la continuidad, reiterando que Cartagena y Tierra Bomba representan oportunidades de desarrollo. Mientras tanto, el caso sigue bajo investigación para esclarecer las circunstancias del asesinato y establecer responsabilidades.