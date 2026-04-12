Actriz Natalia Reyes habló sobre el crimen en su lujoso hotel en Cartagena

En medio de un contexto de orden público delicado en Colombia, el asesinato ocurrido en un reconocido hotel de la isla de Tierra Bomba, frente a Cartagena, sigue generando repercusiones. Esta vez, el establecimiento vinculado a la actriz Natalia Reyes emitió un comunicado oficial en el que se refiere por primera vez al violento episodio registrado durante Semana Santa 2026.

El hecho, que tuvo lugar el domingo 5 de abril, dejó como víctima a José Danilo Oviedo Chacón, conocido con los alias de ‘El Patrón’ o ‘El Enano’, en las inmediaciones del hotel Fénix Beach Cartagena, uno de los destinos turísticos más frecuentados en esa zona.

Lejos de centrarse únicamente en el crimen, el comunicado destacó la trayectoria del hotel, señalando que durante 10 años ha desarrollado iniciativas sociales y ambientales en la isla, incluyendo la generación de más de 150 empleos formales y el trabajo conjunto con la comunidad de Punta Arena.

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El mensaje también subrayó el respaldo recibido tras lo sucedido. Según el establecimiento, la reacción de colaboradores, aliados y huéspedes ha sido fundamental en medio de la crisis. En ese sentido, insistieron en que su proyecto apuesta por un turismo responsable y consciente, y que no se puede reducir la realidad del país a hechos violentos.

Además, se precisó que el incidente fue protagonizado por personas externas y que ocurrió frente a las instalaciones, sin relación directa con la operación del hotel.