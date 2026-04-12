Gobierno anuncia protección reforzada para Paloma Valencia por amenazas de muerte

El Gobierno Nacional anunció nuevas medidas de protección para la candidata presidencial Paloma Valencia, luego de que su campaña denunciara amenazas de muerte y actos de vandalismo contra una de sus sedes políticas.

El encargado de comunicar la decisión fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que el Ejecutivo ya activó protocolos para garantizar la seguridad de la aspirante en medio del actual proceso electoral.

Medidas de protección y pronunciamiento oficial

A través de un mensaje público, Benedetti rechazó de forma contundente los hechos denunciados por el equipo de campaña de Valencia. Según explicó, el Gobierno ha venido implementando acciones preventivas para proteger a los candidatos, especialmente a aquellos que representan a sectores de oposición.

“El Estado ha brindado garantías de seguridad con medidas anticipadas y sin sesgos políticos”, señaló el funcionario, quien además confirmó que el esquema de protección de la candidata será reforzado.

También indicó que las autoridades competentes ya adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer el origen de las amenazas y determinar responsabilidades.

Le puede interesar: Álvaro Uribe denuncia amenazas de muerte contra la candidata Paloma Valencia

Las intimidaciones contra la candidata del Centro Democrático se habrían propagado a través de plataformas digitales. Entre los contenidos que circulan, se destaca una imagen en la que aparece Valencia junto a una corona fúnebre que incluye su año de nacimiento y el 2026, lo que ha sido interpretado como una amenaza directa contra su vida.

Frente a esta situación, la candidata manifestó su preocupación por las condiciones de seguridad en el país durante la contienda electoral. En un comunicado, advirtió que, a su juicio, no existen garantías suficientes para la oposición.

Denuncias sobre falta de garantías electorales

Valencia expresó que el panorama actual genera inquietud entre los sectores políticos que no hacen parte del Gobierno. Según su postura, las garantías estarían favoreciendo a candidatos cercanos al oficialismo, lo que, afirmó, pone en riesgo la equidad del proceso democrático.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía y a las distintas fuerzas políticas para rechazar cualquier forma de violencia, insistiendo en la necesidad de proteger la integridad de quienes participan en la contienda.

A las amenazas se suma un hecho de vandalismo registrado en una sede de campaña del partido en Bucaramanga. De acuerdo con la denuncia, el lugar fue intervenido con grafitis que contenían mensajes relacionados con la candidatura de Iván Cepeda.

El caso continúa bajo investigación mientras se fortalecen las medidas de seguridad para la candidata, en un contexto marcado por la tensión política y la necesidad de garantizar un proceso electoral seguro para todos los participantes.