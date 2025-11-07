Inicio
¡Cumplió su sueño! Andrés Cepeda lanza canción junto a Celia Cruz

Vie, 07/11/2025 - 15:47
El artista colombiano presenta 'Las Pilanderas', una colaboración póstuma con la voz original de la legendaria “Guarachera de Cuba”, hallada en antiguas cintas grabadas en Bogotá.
Celia Cruz y Andrés Cepeda
Créditos:
Getty Images y redes sociales Andrés Cepeda

“Hoy ese sueño se vuelve canción: Las Pilanderas ya está disponible en todas las plataformas digitales”, anunció con emoción Andrés Cepeda al presentar su nuevo sencillo junto a la inolvidable Celia Cruz.

Según contó el artista bogotano, entre antiguas cintas y recuerdos fue hallada la voz original de la “Guarachera de Cuba”, grabada hace varios años en un estudio en Bogotá.

Hoy, esa voz vuelve a sonar para celebrar su alegría, su ritmo y ese sabor que nunca se apagan. Celia vuelve a cantar, y con ella celebramos la vida, la música y la historia”, expresó Cepeda, quien enfatizó que la interpretación de la artista cubana es auténtica y no producto de la inteligencia artificial.

Colombia
Andrés Cepeda
