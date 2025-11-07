“Hoy ese sueño se vuelve canción: Las Pilanderas ya está disponible en todas las plataformas digitales”, anunció con emoción Andrés Cepeda al presentar su nuevo sencillo junto a la inolvidable Celia Cruz.

Según contó el artista bogotano, entre antiguas cintas y recuerdos fue hallada la voz original de la “Guarachera de Cuba”, grabada hace varios años en un estudio en Bogotá.