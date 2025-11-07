Créditos:
“Hoy ese sueño se vuelve canción: Las Pilanderas ya está disponible en todas las plataformas digitales”, anunció con emoción Andrés Cepeda al presentar su nuevo sencillo junto a la inolvidable Celia Cruz.
Según contó el artista bogotano, entre antiguas cintas y recuerdos fue hallada la voz original de la “Guarachera de Cuba”, grabada hace varios años en un estudio en Bogotá.
“Hoy, esa voz vuelve a sonar para celebrar su alegría, su ritmo y ese sabor que nunca se apagan. Celia vuelve a cantar, y con ella celebramos la vida, la música y la historia”, expresó Cepeda, quien enfatizó que la interpretación de la artista cubana es auténtica y no producto de la inteligencia artificial.