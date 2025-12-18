Inicio
Ariadna Gutiérrez estaría embarazada

Jue, 18/12/2025 - 11:57
Un popular programa de farándula internacional reveló que Ariadna Gutiérrez podría estar esperando a su primer bebé.
Ariadna Gutiérrez embarazada
Ariadna Gutiérrez podría estar cerrando el año con una noticia que ha despertado ilusión y curiosidad entre sus seguidores. Recordada por su paso en 2024 por la cuarta temporada de La casa de los famosos de Telemundo —donde se ganó el cariño del público—, ahora estaría presuntamente embarazada, según revelaron este miércoles en el programa En casa con Telemundo.

La información fue presentada como una exclusiva durante la emisión del espacio matutino. “Ya llegó el momento de soltar la gran bomba. Una fuente muy cercana nos reveló que Ariadna Gutiérrez presuntamente podría estar embarazada”, afirmó Chiky Bombom, generando de inmediato expectativa entre los televidentes.

Su compañero, el presentador Carlos Adyan, reforzó la versión señalando que la exreina de belleza había dado algunas pistas meses atrás. “A finales de 2024 insinuó que podría anunciar un embarazo o una luna de miel muy pronto y que estaba muy enamorada”, comentó. Además, destacó que otra de las sospechas surgió a partir de la reciente ausencia de ella en redes sociales, sumada a una imagen en la que se le ve acariciando su abdomen.

“Solo el tiempo dirá si Ariadna espera ese bebé, pero a mí me tiene muy feliz si esto es cierto porque ella se merece lo mejor”, expresó Adyan, mientras que la conductora Aleyda Ortiz también celebró la posibilidad: “Es una gran bendición un bebecito para el año que viene”.

Sin embargo, el rumor no tardó en encontrar señales contradictorias. Horas después de que la noticia comenzara a circular, Ariadna Gutiérrez compartió un video en sus historias de Instagram desde el gimnasio, en el que deja ver su vientre completamente plano, lo que no evidenciaría un embarazo en curso.

