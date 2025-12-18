Ariadna Gutiérrez estaría embarazada

Ariadna Gutiérrez podría estar cerrando el año con una noticia que ha despertado ilusión y curiosidad entre sus seguidores. Recordada por su paso en 2024 por la cuarta temporada de La casa de los famosos de Telemundo —donde se ganó el cariño del público—, ahora estaría presuntamente embarazada, según revelaron este miércoles en el programa En casa con Telemundo.

La información fue presentada como una exclusiva durante la emisión del espacio matutino. “Ya llegó el momento de soltar la gran bomba. Una fuente muy cercana nos reveló que Ariadna Gutiérrez presuntamente podría estar embarazada”, afirmó Chiky Bombom, generando de inmediato expectativa entre los televidentes.

Su compañero, el presentador Carlos Adyan, reforzó la versión señalando que la exreina de belleza había dado algunas pistas meses atrás. “A finales de 2024 insinuó que podría anunciar un embarazo o una luna de miel muy pronto y que estaba muy enamorada”, comentó. Además, destacó que otra de las sospechas surgió a partir de la reciente ausencia de ella en redes sociales, sumada a una imagen en la que se le ve acariciando su abdomen.