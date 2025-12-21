Así fue la despedida de Jessica Cediel a su padre Alfonso Cediel

Las redes sociales de Jessica Cediel se transformaron en un espacio de duelo la noche del sábado 20 de diciembre. Sin comunicados oficiales ni intermediarios, la presentadora colombiana decidió contarle directamente a su comunidad una de las noticias más dolorosas de su vida: la muerte de su padre, Alfonso Cediel.
Con un mensaje cargado de emociones y recuerdos, Cediel compartió su tristeza con los más de 10 millones de seguidores que la acompañan en Instagram, plataforma donde ha documentado tanto sus momentos profesionales como los episodios más sensibles de su vida personal.
La confirmación llegó a través de un texto profundamente personal. “Te me fuiste CEDIEL. Te me fuiste y no sé cómo superar tu partida”, escribió la exconductora de La Descarga, de Caracol Televisión, dejando en evidencia el impacto emocional que le produjo la pérdida.
En sus palabras, Jessica expresó el vacío que deja la ausencia de su padre y el lazo irrompible que los unía. “Te llevaste una parte de mi corazón contigo. Siento un vacío inmenso en mi pecho”, añadió, antes de agradecerle por todo lo que dejó en su vida.
Recuerdos que hoy cobran otro significado
La publicación no se limitó a un mensaje escrito. Cediel acompañó su despedida con una serie de videos que recopilan momentos especiales junto a su papá, escenas cotidianas que hoy adquieren un valor aún más profundo.
En ese recorrido íntimo, la presentadora recordó las enseñanzas que marcaron su carácter. “Me enseñaste a no dejarme joder de nadie, a no tener miedo a nada”, escribió, destacando también el humor negro, las bromas y la complicidad que compartían.
Uno de los fragmentos más conmovedores fue cuando habló de las rutinas que ya no estarán: “Ahora a quién voy a agarrar a besos, a quién voy a cambiarle el pañal, a quién voy a consentir, con quién me voy a reír de la gente”.
A pesar del dolor evidente, Jessica Cediel dejó ver una postura de aceptación espiritual frente a la partida de su padre. Reconoció que, aunque la forma en la que ocurrió su muerte le duele profundamente, acepta la voluntad de Dios.
“Acepto la voluntad de Dios padre, quien te llamó a su presencia. Hice todo lo que pude humanamente para consentirte”, escribió, reflejando la tranquilidad que le da saber que acompañó a su papá hasta el final.
La enfermedad que marcó los últimos años
Aunque la presentadora no reveló la causa exacta de la muerte de Alfonso Cediel, en los últimos años había compartido públicamente el complejo proceso de salud que enfrentaba su padre debido al Párkinson.
Esta condición lo llevó a requerir cuidados especiales, y en días recientes Cediel había informado que permanecía hospitalizado por diversas complicaciones médicas, lo que mantenía en alerta a sus seguidores.
En medio de la despedida, Jessica Cediel dedicó un espacio para agradecer a quienes caminaron junto a ella durante este proceso. Reconoció el papel de su madre por inculcar amor y entrega hacia su padre, y el acompañamiento constante de sus hermanas.
“Gracias Dios por haberme dado el mejor papito del mundo”, escribió, antes de cerrar con una frase cargada de simbolismo: “Buen viaje Cediel, ya estás en un mejor lugar al otro lado del arcoíris. El cielo está de fiesta con la llegada de un nuevo angelito”.