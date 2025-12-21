Así fue la despedida de Jessica Cediel a su padre Alfonso Cediel

Las redes sociales de Jessica Cediel se transformaron en un espacio de duelo la noche del sábado 20 de diciembre. Sin comunicados oficiales ni intermediarios, la presentadora colombiana decidió contarle directamente a su comunidad una de las noticias más dolorosas de su vida: la muerte de su padre, Alfonso Cediel.

Con un mensaje cargado de emociones y recuerdos, Cediel compartió su tristeza con los más de 10 millones de seguidores que la acompañan en Instagram, plataforma donde ha documentado tanto sus momentos profesionales como los episodios más sensibles de su vida personal.

La confirmación llegó a través de un texto profundamente personal. “Te me fuiste CEDIEL. Te me fuiste y no sé cómo superar tu partida”, escribió la exconductora de La Descarga, de Caracol Televisión, dejando en evidencia el impacto emocional que le produjo la pérdida.

En sus palabras, Jessica expresó el vacío que deja la ausencia de su padre y el lazo irrompible que los unía. “Te llevaste una parte de mi corazón contigo. Siento un vacío inmenso en mi pecho”, añadió, antes de agradecerle por todo lo que dejó en su vida.