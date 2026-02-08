Inicio
Bad Bunny hizo historia y desató una fiesta latina en el Super Bowl

Dom, 08/02/2026 - 20:46
El puertorriqueño celebró la cultura latina con música, baile y mensajes políticos en el escenario más visto del mundo.
Bad Bunny- super-bowl
Créditos:
EFE

Bad Bunny no solo se subió al escenario más visto del planeta: lo convirtió en una celebración latina sin precedentes. El artista puertorriqueño encabezó el show de medio tiempo del Super Bowl como solista, cantó íntegramente en español y transformó el evento deportivo en una vidriera global de identidad, música y orgullo boricua.

Desde el primer segundo, el espectáculo dejó en claro que no iba a ser uno más. “Tití me preguntó” marcó el inicio de una puesta cargada de energía urbana, bailarines, referencias latinoamericanas y su ya clásica casita rosa como símbolo escénico. Luego llegaron “Yo perreo sola” y “Safaera”, en una seguidilla que encendió al estadio y a millones de espectadores en todo el mundo.

Invitados sorpresa y una narrativa latina

La primera gran aparición de la noche fue Lady Gaga, quien interpretó “Die With a Smile” en una versión especial, fusionada con ritmos latinos. Lejos de un simple cameo, la cantante volvió más adelante para protagonizar junto a Bad Bunny uno de los momentos más comentados del show: una boda latina montada en escena al ritmo de “Baile inolvidable”, con coreografía, humor y guiños culturales que hicieron estallar las redes.

¿Cuánto cobrará Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026?

El segundo invitado fue Ricky Martin, otro ícono puertorriqueño, que aportó emoción y mensaje con “Lo que le pasó a Hawaii”. Su presencia reforzó el tono identitario del espectáculo y conectó distintas generaciones de la música latina en un mismo escenario.

Bad Bunny- Lady Gaga
Créditos:
EFE

Un cierre íntimo y un mensaje claro

El show cerró con “Debí tirar más fotos”, una elección inesperada y sensible que contrastó con la potencia inicial del repertorio. Lejos de buscar un final explosivo, Bad Bunny apostó por la nostalgia y la emoción, reafirmando que su propuesta no es solo musical, sino también narrativa.

Aunque Shakira y Jennifer Lopez ya habían marcado un hito conjunto en ediciones anteriores del Super Bowl, lo de Bad Bunny fue distinto: lideró el espectáculo en solitario, cantó en español de principio a fin y llevó la cultura latina al centro del show más mainstream del mundo.

Música, política y contexto

La actuación llegó además en un momento de tensión para la comunidad latina en Estados Unidos. Bad Bunny ha sido una voz crítica frente a distintas políticas y ha reivindicado en su música las luchas boricuas y latinas. Su presencia en el Super Bowl, en ese contexto, funcionó también como gesto político y cultural, sin discursos explícitos pero con un mensaje imposible de ignorar.

Con invitados de lujo, una puesta impactante y una identidad clara, Bad Bunny no solo cumplió con las expectativas: convirtió el Super Bowl en una fiesta latina global y reafirmó su lugar como uno de los artistas más influyentes del planeta.

Bad Bunny
