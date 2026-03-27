Blessd confirmó que terminó su amistad con Kris R, ¿fue por Karina García?

Estas palabras encendieron las redes sociales, donde seguidores han especulado que el conflicto estaría relacionado con la supuesta relación sentimental entre Kris R y Karina García. Aunque el artista no confirmó esta versión, muchos fans consideran que ese habría sido el detonante.

La polémica ha generado un intenso debate en plataformas como Instagram y X sobre los llamados “códigos” de amistad dentro de la industria musical, especialmente tratándose de una dupla que venía consolidándose con éxito en el género urbano.

Reacciones y teorías de los fans

La ruptura no solo marca un quiebre personal, sino también profesional. Blessd y Kris R habían construido una conexión artística que prometía seguir posicionándose en el reguetón colombiano.

Su última aparición juntos en tarima fue el 30 de enero, cuando ambos sorprendieron al público al anunciar una pausa en sus colaboraciones. En ese momento, Kris R insinuó que “han pasado cosas”, mientras Blessd aseguró que con el tiempo se entenderían las razones.

Blessd confirma su soltería y atraviesa un momento personal complejo

Más allá del conflicto, el artista también habló de su vida personal. En medio de la transmisión, dejó entrever que actualmente está soltero tras su separación de Manuela QM, quien además está esperando un hijo suyo.

El cantante incluso sugirió que atraviesa una etapa difícil, mencionando entre risas y cervezas que se habría quedado “sin hogar”, aunque destacó el papel de Manuela como una “gran mujer”.

Como reflejo de su estado emocional, Blessd interpretó varios vallenatos cargados de despecho durante el live, lo que para muchos seguidores fue una confirmación indirecta de su situación sentimental.

Algunos fans consideran que este momento podría representar una pausa en la carrera del artista para enfocarse en su vida personal, especialmente ante la próxima llegada de su hijo. Otros creen que se trata de una reconfiguración artística tras el distanciamiento con Kris R.