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Blessd confirmó que terminó su amistad con Kris R, ¿fue por Karina García?

Vie, 27/03/2026 - 16:50
Blessd puso fin a los rumores sobre su relación con Kris R y de inmediato salió a relucir el nombre de Karina García.
Blessd terminó su amistad con Kris R por Karina García
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Redes sociales

Blessd volvió a ser tendencia tras una reciente transmisión en vivo en la que habló sin filtros sobre uno de los temas más comentados en la escena musical de Medellín: su distanciamiento con Kris R.

Durante el streaming, realizado junto al creador de contenido Westcol, el intérprete conocido como “El Bendito” dejó claro que actualmente no mantiene ningún tipo de relación con su antiguo amigo y colaborador.

¿Qué pasó entre Blessd y Kris R?

Aunque Blessd evitó profundizar en detalles, sus declaraciones fueron suficientes para confirmar la ruptura:

“Cosas que a veces no le gustan a uno… nos dejamos de seguir y todo, pero cada quien que haga sus cosas”.

Estas palabras encendieron las redes sociales, donde seguidores han especulado que el conflicto estaría relacionado con la supuesta relación sentimental entre Kris R y Karina García. Aunque el artista no confirmó esta versión, muchos fans consideran que ese habría sido el detonante.

La polémica ha generado un intenso debate en plataformas como Instagram y X sobre los llamados “códigos” de amistad dentro de la industria musical, especialmente tratándose de una dupla que venía consolidándose con éxito en el género urbano.

Reacciones y teorías de los fans

La ruptura no solo marca un quiebre personal, sino también profesional. Blessd y Kris R habían construido una conexión artística que prometía seguir posicionándose en el reguetón colombiano.

Su última aparición juntos en tarima fue el 30 de enero, cuando ambos sorprendieron al público al anunciar una pausa en sus colaboraciones. En ese momento, Kris R insinuó que “han pasado cosas”, mientras Blessd aseguró que con el tiempo se entenderían las razones.

Blessd confirma su soltería y atraviesa un momento personal complejo

Más allá del conflicto, el artista también habló de su vida personal. En medio de la transmisión, dejó entrever que actualmente está soltero tras su separación de Manuela QM, quien además está esperando un hijo suyo.

El cantante incluso sugirió que atraviesa una etapa difícil, mencionando entre risas y cervezas que se habría quedado “sin hogar”, aunque destacó el papel de Manuela como una “gran mujer”.

Como reflejo de su estado emocional, Blessd interpretó varios vallenatos cargados de despecho durante el live, lo que para muchos seguidores fue una confirmación indirecta de su situación sentimental.

Algunos fans consideran que este momento podría representar una pausa en la carrera del artista para enfocarse en su vida personal, especialmente ante la próxima llegada de su hijo. Otros creen que se trata de una reconfiguración artística tras el distanciamiento con Kris R.

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