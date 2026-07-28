Carolina Guerra regresa a la actuación con premio internacional tras su pausa

La actriz colombiana Carolina Guerra atraviesa uno de los momentos más significativos de su carrera tras recibir el reconocimiento como Global Breakout Actress of the Year durante el Ischia Global Film & Music Festival, celebrado en la isla de Ischia, al sur de Italia.
Este galardón, otorgado en uno de los festivales cinematográficos más prestigiosos de Europa, simboliza el inicio de una nueva etapa profesional luego de varios años alejada de los escenarios.
Más allá del premio, la distinción representa el regreso de Guerra a la industria del entretenimiento después de haber tomado una decisión que transformó su vida: hacer una pausa en su carrera para dedicarse plenamente a la maternidad.
La actriz explicó que este tiempo estuvo enfocado en el crecimiento y cuidado de su hijo, una experiencia que cambió su manera de ver la vida y de asumir nuevos retos profesionales.
El Ischia Global Film & Music Festival reúne cada año a destacadas figuras del cine internacional y reconoce el talento de artistas que han sobresalido en la industria durante los últimos meses. En ese escenario, Carolina Guerra fue distinguida por su trayectoria y por el impacto que ha logrado tanto en producciones nacionales como internacionales.
Nacida en Bogotá, la intérprete ha construido una carrera que abarca cine, televisión y modelaje. Entre sus trabajos más recordados se encuentra su participación en la exitosa serie La Reina del Sur, además de otros proyectos que le han permitido consolidar su presencia en el mercado audiovisual internacional.
Tras recibir el reconocimiento, la actriz compartió un emotivo mensaje en el que expresó la profunda emoción que sintió al subir al escenario. Según explicó, regresar a la actuación después de dedicar varios años a su familia hace que este premio tenga un significado aún más especial, pues representa el valor de las decisiones tomadas desde el corazón.
Guerra también destacó que la maternidad le permitió crecer tanto a nivel personal como profesional. Aseguró que la experiencia de criar a su hijo le brindó una nueva perspectiva sobre la vida y fortaleció su compromiso con los proyectos que emprende en esta nueva etapa.
Con este reconocimiento internacional, Carolina Guerra reafirma su lugar dentro de la industria cinematográfica y demuestra que es posible retomar una carrera artística con mayor madurez y nuevas motivaciones. Su historia se convierte en un ejemplo de equilibrio entre la vida personal y profesional, marcando un prometedor regreso que podría abrirle nuevas oportunidades en el cine y la televisión internacional.