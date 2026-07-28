Carolina Guerra regresa a la actuación con premio internacional tras su pausa

La actriz colombiana Carolina Guerra atraviesa uno de los momentos más significativos de su carrera tras recibir el reconocimiento como Global Breakout Actress of the Year durante el Ischia Global Film & Music Festival, celebrado en la isla de Ischia, al sur de Italia.

Este galardón, otorgado en uno de los festivales cinematográficos más prestigiosos de Europa, simboliza el inicio de una nueva etapa profesional luego de varios años alejada de los escenarios.

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Más allá del premio, la distinción representa el regreso de Guerra a la industria del entretenimiento después de haber tomado una decisión que transformó su vida: hacer una pausa en su carrera para dedicarse plenamente a la maternidad.

La actriz explicó que este tiempo estuvo enfocado en el crecimiento y cuidado de su hijo, una experiencia que cambió su manera de ver la vida y de asumir nuevos retos profesionales.

El Ischia Global Film & Music Festival reúne cada año a destacadas figuras del cine internacional y reconoce el talento de artistas que han sobresalido en la industria durante los últimos meses. En ese escenario, Carolina Guerra fue distinguida por su trayectoria y por el impacto que ha logrado tanto en producciones nacionales como internacionales.

Nacida en Bogotá, la intérprete ha construido una carrera que abarca cine, televisión y modelaje. Entre sus trabajos más recordados se encuentra su participación en la exitosa serie La Reina del Sur, además de otros proyectos que le han permitido consolidar su presencia en el mercado audiovisual internacional.