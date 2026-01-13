En la noche del lunes 12 de enero volvió a encenderse la guerra por el rating en la televisión colombiana, luego de que Canal RCN y Caracol Televisión enfrentaran dos de sus producciones más fuertes en el horario estelar de las 8:00 p. m.. El resultado dejó un claro ganador, según las cifras oficiales de Kantar Ibope Media.
Por un lado, el Canal RCN estrenó la tercera temporada de La casa de los famosos, un formato que ha demostrado gran impacto tanto en televisión como en redes sociales, donde genera millones de interacciones y constantes tendencias.
En la otra esquina, Caracol Televisión celebró el regreso de El Desafío: Siglo XXI, reality de competencia que estuvo en pausa desde mediados de diciembre por la programación de fin de año y que volvió a la pantalla en la misma noche del 12 de enero.
Aunque ambas producciones dominaron la conversación digital, los números de audiencia inclinaron la balanza a favor de Caracol.
El Desafío se impuso en el rating
De acuerdo con Kantar Ibope Media, El Desafío: Siglo XXI lideró la franja nocturna al registrar 8,60 puntos de rating, superando ampliamente a La casa de los famosos, que ocupó la quinta posición con 4,22 puntos de audiencia.
En tanto, El After de La casa de los famosos Colombia, espacio conducido por Karen Sevillano y Vicky Berrío, se ubicó en la posición nueve con 3,51 puntos, reflejando un desempeño moderado en su emisión de estreno.
Top del rating en Colombia – lunes 12 de enero
Según el ranking de audiencia, así quedó el listado de los programas más vistos del día:
-
Noticias Caracol 7:00 p. m. (Caracol Televisión) – 8,75 puntos
-
El Desafío: Siglo XXI (Caracol Televisión) – 8,60 puntos
-
Noticias Caracol 12:30 p. m. (Caracol Televisión) – 7,48 puntos
-
La vuelta al mundo en 80 risas (Caracol Televisión) – 4,89 puntos
-
La casa de los famosos Colombia (Canal RCN) – 4,22 puntos
Un estreno con estrategias y primeras tensiones
Pese a no liderar el rating, el estreno de La casa de los famosos Colombia 3 dejó momentos clave. La nueva temporada reunió a 24 participantes que competirán por un premio de 400 millones de pesos.
Uno de los instantes más comentados fue la asignación de los cuartos Calma y Tormenta. Tras ganar una prueba de globos, Valentino Lázaro obtuvo la ventaja de decidir cómo se distribuirían los habitantes en cada equipo, una decisión que comenzó a marcar alianzas, estrategias y tensiones desde la primera gala.