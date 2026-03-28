Exparticipante del Desafío 2025 terminó trabajando en las calles

Tras el final de El Desafío, varios de sus participantes han seguido conectando con el público a través de redes sociales. Sin embargo, una de las historias que más ha llamado la atención recientemente es la de Deisy, quien sorprendió al retomar un oficio que hacía antes de alcanzar reconocimiento nacional.
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☕ ¿Qué hizo Deisy después del reality?
La joven de 23 años, recordada como una de las “Súper Humanas” de la más reciente edición, participó en una dinámica junto a la creadora de contenido Andrea Rico.
En esta actividad, ambas salieron a las calles a vender tintos mientras respondían preguntas sobre su paso por el programa, generando cercanía con la gente y mostrando una faceta más cotidiana de su vida fuera de cámaras.
🏙️ Recuerdos de “La Ciudad de las Cajas”
Durante la jornada, Deisy habló sobre su experiencia en “La Ciudad de las Cajas”, escenario central de la edición 2025-2026 del reality, y reflexionó sobre los aprendizajes que le dejó la competencia.
La exparticipante aseguró que su paso por El Desafío marcó un antes y un después en su vida, tanto a nivel personal como profesional.
🤝 Amistad con Potro: un vínculo que sigue fuera del programa
Uno de los aspectos que destacó fue la relación que construyó con Potro, con quien compartió equipo durante una etapa del reality.
Según contó, hizo todo lo posible por apoyarlo durante la competencia, lo que fortaleció una amistad que continúa vigente incluso después del programa.
💬 Reacciones en redes: autenticidad que conecta
El gesto de regresar a trabajar en la calle y su cercanía con la gente generaron múltiples reacciones positivas en redes sociales.
Usuarios destacaron su humildad, autenticidad y actitud trabajadora con comentarios como:
- “Muy trabajadoras”
- “Siempre he sido fan de ella”
- “Me encanta su personalidad”