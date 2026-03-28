Exparticipante del Desafío 2025 terminó trabajando en las calles

Tras el final de El Desafío, varios de sus participantes han seguido conectando con el público a través de redes sociales. Sin embargo, una de las historias que más ha llamado la atención recientemente es la de Deisy, quien sorprendió al retomar un oficio que hacía antes de alcanzar reconocimiento nacional.

☕ ¿Qué hizo Deisy después del reality?

La joven de 23 años, recordada como una de las “Súper Humanas” de la más reciente edición, participó en una dinámica junto a la creadora de contenido Andrea Rico.

En esta actividad, ambas salieron a las calles a vender tintos mientras respondían preguntas sobre su paso por el programa, generando cercanía con la gente y mostrando una faceta más cotidiana de su vida fuera de cámaras.