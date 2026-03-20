La foto con la que Mariana Gómez confirmó su embarazo

Mariana Gómez sorprendió a sus seguidores la noche del 19 de marzo al confirmar que está esperando su primer hijo, una noticia que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y en el mundo del entretenimiento.
Un anuncio emotivo en redes sociales
La artista, recordada por su papel de Irma en la exitosa serie La Reina del Flow, compartió una publicación en blanco y negro donde deja ver su incipiente pancita.
El mensaje que acompañó las imágenes fue breve pero cargado de emoción:
El amor es milagroso... Mi realidad supera en varios niveles lo que algún día soñé... Gracias Dios
La publicación generó una ola inmediata de reacciones entre seguidores y colegas del medio artístico.
Reacciones de sus compañeros de elenco
Varios actores que han compartido escena con Mariana Gómez no tardaron en expresar su alegría. Entre ellos destacan:
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Carlos Torres, su compañero en La Reina del Flow
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Juan Manuel Restrepo, también parte del elenco
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Carolina Ramírez, quien además atraviesa una etapa similar al estar esperando su primer bebé
Asimismo, otras figuras del entretenimiento como Arelys Henao, Silvy Araujo y el dúo Siam se sumaron a los mensajes de felicitación.
Una carrera en ascenso en la televisión colombiana
Mariana Gómez ha construido una sólida trayectoria en la industria audiovisual. Su reconocimiento comenzó con su participación en La Reina del Flow, pero su carrera continuó en ascenso con proyectos protagónicos.
Entre sus trabajos más destacados se encuentran:
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Loquito por ti, donde asumió un rol principal
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Arelys Henao: canto para no llorar, producción que la consolidó internacionalmente al interpretar a la cantante de música popular
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La influencer, una producción de Caracol Televisión que abordó el mundo digital y las redes sociales
Gracias a estos proyectos, la actriz ha logrado posicionarse como una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana actual.
El anuncio ha despertado gran interés entre sus seguidores, quienes esperan conocer más detalles sobre esta nueva etapa en su vida personal. Además, surge la expectativa sobre cómo Mariana Gómez equilibrará su carrera artística con la maternidad.
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Por ahora, la antioqueña no ha revelado más información, pero su publicación deja claro que atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida.