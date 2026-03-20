La foto con la que Mariana Gómez confirmó su embarazo

La publicación generó una ola inmediata de reacciones entre seguidores y colegas del medio artístico.

Reacciones de sus compañeros de elenco

Varios actores que han compartido escena con Mariana Gómez no tardaron en expresar su alegría. Entre ellos destacan:

Carlos Torres, su compañero en La Reina del Flow

Juan Manuel Restrepo, también parte del elenco

Carolina Ramírez, quien además atraviesa una etapa similar al estar esperando su primer bebé

Asimismo, otras figuras del entretenimiento como Arelys Henao, Silvy Araujo y el dúo Siam se sumaron a los mensajes de felicitación.

Una carrera en ascenso en la televisión colombiana

Mariana Gómez ha construido una sólida trayectoria en la industria audiovisual. Su reconocimiento comenzó con su participación en La Reina del Flow, pero su carrera continuó en ascenso con proyectos protagónicos.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran:

Loquito por ti, donde asumió un rol principal

Arelys Henao: canto para no llorar, producción que la consolidó internacionalmente al interpretar a la cantante de música popular

La influencer, una producción de Caracol Televisión que abordó el mundo digital y las redes sociales

Gracias a estos proyectos, la actriz ha logrado posicionarse como una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana actual.

El anuncio ha despertado gran interés entre sus seguidores, quienes esperan conocer más detalles sobre esta nueva etapa en su vida personal. Además, surge la expectativa sobre cómo Mariana Gómez equilibrará su carrera artística con la maternidad.

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Por ahora, la antioqueña no ha revelado más información, pero su publicación deja claro que atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida.