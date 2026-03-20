Inicio
Entretenimiento

La foto con la que Mariana Gómez confirmó su embarazo

Vie, 20/03/2026 - 07:58
La actriz de La reina del flow, Mariana Gómez, anunció que será mamá por primera vez en redes sociales.
Mariana Gómez embarazo
Créditos:
Redes sociales

Mariana Gómez sorprendió a sus seguidores la noche del 19 de marzo al confirmar que está esperando su primer hijo, una noticia que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y en el mundo del entretenimiento.

Un anuncio emotivo en redes sociales

La artista, recordada por su papel de Irma en la exitosa serie La Reina del Flow, compartió una publicación en blanco y negro donde deja ver su incipiente pancita.

El mensaje que acompañó las imágenes fue breve pero cargado de emoción:

El amor es milagroso... Mi realidad supera en varios niveles lo que algún día soñé... Gracias Dios

La publicación generó una ola inmediata de reacciones entre seguidores y colegas del medio artístico.

Reacciones de sus compañeros de elenco

Varios actores que han compartido escena con Mariana Gómez no tardaron en expresar su alegría. Entre ellos destacan:

  • Carlos Torres, su compañero en La Reina del Flow

  • Juan Manuel Restrepo, también parte del elenco

  • Carolina Ramírez, quien además atraviesa una etapa similar al estar esperando su primer bebé

Asimismo, otras figuras del entretenimiento como Arelys Henao, Silvy Araujo y el dúo Siam se sumaron a los mensajes de felicitación.

Una carrera en ascenso en la televisión colombiana

Mariana Gómez ha construido una sólida trayectoria en la industria audiovisual. Su reconocimiento comenzó con su participación en La Reina del Flow, pero su carrera continuó en ascenso con proyectos protagónicos.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran:

  • Loquito por ti, donde asumió un rol principal

  • Arelys Henao: canto para no llorar, producción que la consolidó internacionalmente al interpretar a la cantante de música popular

  • La influencer, una producción de Caracol Televisión que abordó el mundo digital y las redes sociales

Gracias a estos proyectos, la actriz ha logrado posicionarse como una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana actual.

El anuncio ha despertado gran interés entre sus seguidores, quienes esperan conocer más detalles sobre esta nueva etapa en su vida personal. Además, surge la expectativa sobre cómo Mariana Gómez equilibrará su carrera artística con la maternidad.

Por ahora, la antioqueña no ha revelado más información, pero su publicación deja claro que atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida.

Creado Por
Kienyke.com
Viral
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
EE.UU. investiga a Petro por presuntas relaciones con narcotraficantes, según NYT
Presidente Gustavo Petro.
El periódico neoyorquino también apunta que las investigaciones se encuentran en su fase inicial y que se desconoce si alguna de ellas derivará en cargos penales contra el mandatario.
Entretenimiento
Conozca al actor de Stranger Things que se presenta en el Estéreo Picnic
Joe Keery Estéreo Picnic
Joe Keery se presenta este viernes 20 en la edición número 15 del Festival Estéreo Picnic con su proyecto DJO.
Entretenimiento
Fallece el icónico actor Chuck Norris a los 86 años
Fotografía de archivo del 26 de noviembre del 2018 que muestra al actor estadounidense Chuck Norris saludando en la 15º campaña de la fundación benéfica Shoe Box en el hotel Kempinski Corvinus de Budapest (Hungría). Norris falleció a los 86 años.
El actor estadounidense, recordado por su participación en destacadas películas del cine de acción y las artes marciales, murió rodeado de su familia.
Política
Nueva encuesta: Cepeda lidera, pero Paloma recorta distancia con Abelardo
Cepeda lidera, Abelardo cae y Paloma repunta en encuesta presidencial
La nueva medición de GAD3 deja a Iván Cepeda en 35%, muestra una caída de Abelardo de la Espriella y un fuerte repunte de Paloma Valencia.