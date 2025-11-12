Las reacciones a la eliminación de Raúl Ocampo en MasterChef

La noche del martes 11 de noviembre estuvo cargada de tensión y sentimientos encontrados en MasterChef Celebrity. El programa presentó un nuevo reto de eliminación en el que Raúl Ocampo tuvo que medirse frente a cinco de sus compañeros: Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Pichingo, Michelle Rouillard y Valentina Taguado.

Lea también: Aida Merlano regañó a Aida Victoria por drama con su ex

Como es tradición, Claudia Bahamón, junto al exigente jurado, explicó las reglas del desafío: los participantes debían preparar un plato libre cuyo ingrediente principal fuera el café, un producto insignia del país que exigía creatividad, técnica y equilibrio de sabores.

Durante el reto, la cocina se llenó de nervios, risas y una alta dosis de adrenalina. Ninguno de los concursantes quería abandonar la competencia, y cada minuto fue decisivo para sorprender al jurado con una propuesta digna de permanecer en la contienda gastronómica.

Raúl Ocampo presentó su plato, al que bautizó “Sigue y te sirves”. Aunque su propuesta visualmente agradó y parecía cumplir con las expectativas, los jurados encontraron un error que resultó determinante: un trozo de carne cruda en la preparación. Ese detalle, aparentemente menor, inclinó la balanza y llevó a los chefs a tomar una difícil decisión: Raúl debía abandonar la cocina más famosa del país.

La despedida fue tan emotiva como inesperada. La presentadora de MasterCef, visiblemente conmovida, se acercó a Ocampo para darle un fuerte abrazo y dedicarle unas sentidas palabras, evidenciando la estrecha amistad que construyeron durante el programa. También se vivió un momento lleno de cariño al despedirse de su compañera y amiga Valentina Taguado, con quien compartió risas, complicidad y apoyo durante toda la competencia.

¿Qué dicen los televidentes de MasterChef?