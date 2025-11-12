Las reacciones a la eliminación de Raúl Ocampo en MasterChef

Inicio
Mié, 12/11/2025 - 08:17
Raúl Ocampo se convirtió en el nuevo eliminado de 'MasterChef Celebrity' y los televidentes tienen mucho que decir.
Raúl Ocampo eliminado de MasterChef
Créditos:
Canal RCN

La noche del martes 11 de noviembre estuvo cargada de tensión y sentimientos encontrados en MasterChef Celebrity. El programa presentó un nuevo reto de eliminación en el que Raúl Ocampo tuvo que medirse frente a cinco de sus compañeros: Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Pichingo, Michelle Rouillard y Valentina Taguado.

Como es tradición, Claudia Bahamón, junto al exigente jurado, explicó las reglas del desafío: los participantes debían preparar un plato libre cuyo ingrediente principal fuera el café, un producto insignia del país que exigía creatividad, técnica y equilibrio de sabores.

Durante el reto, la cocina se llenó de nervios, risas y una alta dosis de adrenalina. Ninguno de los concursantes quería abandonar la competencia, y cada minuto fue decisivo para sorprender al jurado con una propuesta digna de permanecer en la contienda gastronómica.

Raúl Ocampo presentó su plato, al que bautizó “Sigue y te sirves”. Aunque su propuesta visualmente agradó y parecía cumplir con las expectativas, los jurados encontraron un error que resultó determinante: un trozo de carne cruda en la preparación. Ese detalle, aparentemente menor, inclinó la balanza y llevó a los chefs a tomar una difícil decisión: Raúl debía abandonar la cocina más famosa del país.

La despedida fue tan emotiva como inesperada. La presentadora de MasterCef, visiblemente conmovida, se acercó a Ocampo para darle un fuerte abrazo y dedicarle unas sentidas palabras, evidenciando la estrecha amistad que construyeron durante el programa. También se vivió un momento lleno de cariño al despedirse de su compañera y amiga Valentina Taguado, con quien compartió risas, complicidad y apoyo durante toda la competencia.

¿Qué dicen los televidentes de MasterChef?

Raúl Ocampo evidentemente era uno de los concursantes favoritos de esta temporada, especialmente por su carisma y atractivo físico, a pesar de la controversia que enfrenta por las acusaciones de la familia de su pareja, la fallecida Alejandra Villafañe, muchos espectadores se manifestaron sobre la eliminación.

Aquí algunos comentarios de los internautas en X: "Se va lo más lindo de esta temporada, Raúl Ocampo", "Ay no, amigos, Raúl Ocampo me cae muy bien, qué tipazo", "Al fin se fue Raúl 'Farid Mondragón' - 'Sergio Fajardo' - 'Pecho Frío' - 'comesobras' Ocampo… Hartísimo el hp", entre otros.

