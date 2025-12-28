La industria de los videojuegos celebró recientemente una nueva edición de The Game Awards, la prestigiosa gala dirigida por Geoff Keighley que premia a lo mejor del año. En la ceremonia de diciembre de 2025, el RPG francés Clair Obscur: Expedition 33 se alzó con la estatuilla del Juego del Año (GOTY), uniéndose a un selecto grupo de títulos que han marcado la historia del entretenimiento digital desde la creación de estos premios en 2014, basándose en la votación de la prensa especializada y el público a nivel mundial.



A lo largo de más de una década, la categoría reina ha visto coronarse a diversos géneros, desde propuestas de acción y aventura hasta títulos independientes de gran calado. FromSoftware se mantiene como uno de los estudios más laureados con dos galardones por Sekiro: Shadows Die Twice y Elden Ring, mientras que Sony Interactive Entertainment lidera como editor con múltiples victorias gracias a juegos como God of War y Astro Bot.

A continuación, presentamos la lista histórica de los ganadores del Juego del Año en The Game Awards:

2025: Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive)

2024: Astro Bot (Team Asobi)

2023: Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

2022: Elden Ring (FromSoftware)

2021: It Takes Two (Hazelight Studios)

2020: The Last of Us Part II (Naughty Dog)

2019: Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware)

2018: God of War (Santa Monica Studio)

2017: The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)

2016: Overwatch (Blizzard Entertainment)

2015: The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED)

2014: Dragon Age: Inquisition (BioWare)

Esta lista refleja la evolución técnica y narrativa del mercado de los videojuegos, donde el reconocimiento del GOTY no solo otorga prestigio, sino que garantiza un lugar en la memoria colectiva de los jugadores de todo el mundo.