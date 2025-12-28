Inicio
Entretenimiento

Ganadores del GOTY en la historia de The Game Awards

Dom, 28/12/2025 - 08:00
Repasamos los títulos que han alcanzado la gloria máxima en la gala de Geoff Keighley
Expedition 33 Ganador de los GOTY 2025
Créditos:
EFE/ Javier Picazo

La industria de los videojuegos celebró recientemente una nueva edición de The Game Awards, la prestigiosa gala dirigida por Geoff Keighley que premia a lo mejor del año. En la ceremonia de diciembre de 2025, el RPG francés Clair Obscur: Expedition 33 se alzó con la estatuilla del Juego del Año (GOTY), uniéndose a un selecto grupo de títulos que han marcado la historia del entretenimiento digital desde la creación de estos premios en 2014, basándose en la votación de la prensa especializada y el público a nivel mundial.

A lo largo de más de una década, la categoría reina ha visto coronarse a diversos géneros, desde propuestas de acción y aventura hasta títulos independientes de gran calado. FromSoftware se mantiene como uno de los estudios más laureados con dos galardones por Sekiro: Shadows Die Twice y Elden Ring, mientras que Sony Interactive Entertainment lidera como editor con múltiples victorias gracias a juegos como God of War y Astro Bot.

A continuación, presentamos la lista histórica de los ganadores del Juego del Año en The Game Awards:

  • 2025: Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive)

  • 2024: Astro Bot (Team Asobi)

  • 2023: Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

  • 2022: Elden Ring (FromSoftware)

  • 2021: It Takes Two (Hazelight Studios)

  • 2020: The Last of Us Part II (Naughty Dog)

  • 2019: Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware)

  • 2018: God of War (Santa Monica Studio)

  • 2017: The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)

  • 2016: Overwatch (Blizzard Entertainment)

  • 2015: The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED)

  • 2014: Dragon Age: Inquisition (BioWare)

Esta lista refleja la evolución técnica y narrativa del mercado de los videojuegos, donde el reconocimiento del GOTY no solo otorga prestigio, sino que garantiza un lugar en la memoria colectiva de los jugadores de todo el mundo.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Videojuegos
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Bogotá
Sigue en aumento la cifra de lesionados por pólvora en Bogotá
Quemados por pólvora en Bogotá
El número de personas lesionadas por manipulación de pólvora en Bogotá continúa en aumento, Engativá en las localidad con más casos.
Regiones
Embarcación se volcó en el Pacífico, con saldo de cuatro muertos
Naufragio Pacífico
Una embarcación que zarpó desde Buenaventura en ruta hacia Timbiquí se volcó dejando cuatro muertos.
Entretenimiento
Lo que se sabe de la muerte de Brigitte Bardot
Brigitte Bardot muerte
En la mañana de este 28 de diciembre se confirmó la muerte de la icónica actriz Brigitte Bardot a los 91 años.
Fútbol
Daniel Muñoz en el XI ideal de la Premier League de Jamie Carragher
Daniel Muñoz en el XI ideal de la Premier
La leyenda del Liverpool destacó al colombiano del Crystal Palace como el mejor lateral
Kien Opina
Alejandro Toro
Sáb, 27/12/2025 - 18:16
Empieza el camino de la Constituyente
Alejandro Toro
Juan Restrepo
Vie, 26/12/2025 - 19:28
El país de los elefantes voladores
Juan Restrepo
Mario Huertas
Jue, 25/12/2025 - 10:41
Máxima presión (3)
Mario Huertas
Paloma Valencia
Mié, 24/12/2025 - 13:23
Nuestra lucha por recuperar a Colombia
Paloma Valencia