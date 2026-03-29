Días atrás, Manuela Gómez resultó eliminada en medio de la dinámica “el camión del trasteo”, que se encarga de deshacerse de algún participante de La casa de los famosos que sea considerado un mueble.

En esta misma temporada ya había ocurrido con el creador de contenido Maiker Smith Palacios, que en esa ocasión fue escogido por el público, sin embargo, en esta oportunidad fueron los mismos participantes del reality quienes decidieron que la ex Protagonista de nuestra tele debía irse.

A propósito, KienyKe.com entrevistó a Manuela Gómez, y algo que nos contó que definitivamente llamó la atención fue cómo al ingresar a la casa se arrepintió teniendo en cuenta la convivencia con los demás concursantes, esto fue lo que expresó:

“Sí me arrepentí, y en los primeros días yo decía: ‘voy a durar un mes y me voy, ¿cómo? No sé, pero quiero irme de acá’, porque aparte a mí no me gusta la gente. Esa es la verdad, o sea, yo no puedo decir mentiras, yo no soporto a la gente y fue un reto enorme estar conviviendo con tantas personas cuando yo vivo como una ermitaña, literal, en una montaña donde no veo a nadie, solo veo la naturaleza, o sea, me afectó muchísimo a la hora de ingresar a la casa y más con tanta gente que todos querían el foco, cuando hay que tener en cuenta que no hay que apagar la luz de nadie para brillar porque la casa está hecha para que brillemos todos, de la manera que uno quiera uno puede brillar sin apagarle la luz a nadie. Entonces siento que eso fue algo chévere, un aprendizaje, aunque sigo sin soportar a la gente”.