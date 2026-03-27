Mary Méndez defiende a Caracol y en redes se le van encima

Mary Méndez se pronunció en medio de la controversia que rodea a Caracol Televisión por las recientes denuncias de presunto acoso sexual que han sacudido a la industria televisiva nacional. Sus declaraciones, lejos de calmar el debate, han generado una fuerte división de opiniones en redes sociales.
“Nunca he sido víctima de acoso”: la postura de Mary Méndez
A través de sus plataformas digitales, la conductora del programa La Red defendió su experiencia dentro del canal y en la televisión nacional. Con más de 30 años de trayectoria, ella aseguró que jamás ha sido víctima de comportamientos inapropiados en su carrera.
Su mensaje buscó marcar distancia entre su vivencia personal y las denuncias recientes, que incluso han escalado a instancias judiciales y han provocado la salida de figuras reconocidas del medio.
Defensa a Caracol Televisión en medio de la polémica
La presentadora también respaldó a Caracol Televisión, señalando que es importante no generalizar las experiencias individuales. Según Méndez, su paso por distintos formatos y canales le ha permitido construir una visión amplia de la industria, en la que asegura no haberse sentido vulnerada.
Sus palabras llegan en un momento clave, cuando el país debate sobre la seguridad laboral y el respeto hacia las mujeres en entornos mediáticos.
Video viral reaviva la controversia
Tras su pronunciamiento, usuarios en redes sociales rescataron un video antiguo de televisión que rápidamente se volvió viral. En las imágenes, se observa un segmento en el que varios hombres interactúan físicamente con Méndez en vivo, una escena que en su momento fue presentada como entretenimiento.
Hoy, ese contenido es reinterpretado por muchos internautas como un ejemplo de prácticas cuestionables en la televisión del pasado, lo que ha intensificado la discusión sobre los límites del consentimiento y el respeto.
Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos seguidores respaldan a Mary Méndez y destacan su lealtad hacia el canal, otros consideran que su experiencia personal no invalida las denuncias de otras mujeres.
Incluso, algunos usuarios han sugerido que este tipo de situaciones reflejan una normalización histórica de conductas que hoy se reconocen como acoso o violencia simbólica.
El caso ha reabierto una conversación más amplia sobre la evolución de los estándares en los medios de comunicación en Colombia. Lo que antes era considerado parte del espectáculo, hoy es cuestionado desde nuevas perspectivas sociales y culturales.