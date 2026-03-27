Mary Méndez defiende a Caracol y en redes se le van encima

Mary Méndez se pronunció en medio de la controversia que rodea a Caracol Televisión por las recientes denuncias de presunto acoso sexual que han sacudido a la industria televisiva nacional. Sus declaraciones, lejos de calmar el debate, han generado una fuerte división de opiniones en redes sociales.

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“Nunca he sido víctima de acoso”: la postura de Mary Méndez

A través de sus plataformas digitales, la conductora del programa La Red defendió su experiencia dentro del canal y en la televisión nacional. Con más de 30 años de trayectoria, ella aseguró que jamás ha sido víctima de comportamientos inapropiados en su carrera.

Su mensaje buscó marcar distancia entre su vivencia personal y las denuncias recientes, que incluso han escalado a instancias judiciales y han provocado la salida de figuras reconocidas del medio.

Defensa a Caracol Televisión en medio de la polémica

La presentadora también respaldó a Caracol Televisión, señalando que es importante no generalizar las experiencias individuales. Según Méndez, su paso por distintos formatos y canales le ha permitido construir una visión amplia de la industria, en la que asegura no haberse sentido vulnerada.

Sus palabras llegan en un momento clave, cuando el país debate sobre la seguridad laboral y el respeto hacia las mujeres en entornos mediáticos.

Video viral reaviva la controversia

Tras su pronunciamiento, usuarios en redes sociales rescataron un video antiguo de televisión que rápidamente se volvió viral. En las imágenes, se observa un segmento en el que varios hombres interactúan físicamente con Méndez en vivo, una escena que en su momento fue presentada como entretenimiento.