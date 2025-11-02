María Fernanda Aristizábal nos revela detalles de su boda

María Fernanda Aristizábal sorprendió a su audiencia hace unas semanas al hacer oficial su compromiso con el empresario Daniel Arango Vallejo, con quien lleva una relación de más de seis años. La pedida de mano ocurrió en un reciente viaje a Suiza, con los Alpes de fondo, dejando una inmortal postal para el recuerdo.

“Elegiste las montañas porque sabes cuánto amo los paisajes; elegiste Suiza porque hace 10 años te robó el corazón. Y ahora, juntos aquí, me pediste que me case contigo. Y sí… mil veces SÍ. Dije sí a seguir transformándonos desde un amor honesto, genuino y lleno de certezas; a elegirnos cada día, a construirnos y quedarnos. Con Dios de la mano, este 'sí' nos hará eternos”, dice la descripción de la publicación con la que anunció la noticia.

A propósito, KienyKe.com entrevistó a María Fernanda Aristizábal para conocer más detalles sobre lo que se viene con esta esperada boda.