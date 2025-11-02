María Fernanda Aristizábal nos revela detalles de su boda

María Fernanda Aristizábal sorprendió a su audiencia hace unas semanas al hacer oficial su compromiso con el empresario Daniel Arango Vallejo, con quien lleva una relación de más de seis años. La pedida de mano ocurrió en un reciente viaje a Suiza, con los Alpes de fondo, dejando una inmortal postal para el recuerdo.
“Elegiste las montañas porque sabes cuánto amo los paisajes; elegiste Suiza porque hace 10 años te robó el corazón. Y ahora, juntos aquí, me pediste que me case contigo. Y sí… mil veces SÍ. Dije sí a seguir transformándonos desde un amor honesto, genuino y lleno de certezas; a elegirnos cada día, a construirnos y quedarnos. Con Dios de la mano, este 'sí' nos hará eternos”, dice la descripción de la publicación con la que anunció la noticia.
A propósito, KienyKe.com entrevistó a María Fernanda Aristizábal para conocer más detalles sobre lo que se viene con esta esperada boda.
KienyKe: ¿Qué nos puedes adelantar de este momento tan especial?
María Fernanda Aristizábal: Yo soy súper novata, obviamente nunca me he casado en la vida, pero es como que, de verdad, todos los días me entero de algo nuevo de las bodas, hoy en redes también se saben muchas cosas, hay mucha información. Entonces, también es como que se abruma uno un poquito, es como, yo quiero esto, no quiero esto. Estoy entendiendo también mi estilo de boda y el estilo de novia que soy y que quiero ser. Estoy en ese proceso, estoy aprendiéndolo sin tanto ruido externo y dejándome guiar por lo que me gusta y obviamente a mi novio, y disfrutarnos este proceso de estar comprometidos.
Vea aquí la entrevista completa con María Fernanda Aristizábal:
KyK: ¿En dónde será la boda?
MFA: Yo creo que en el eje cafetero, él es de Pereira, yo de Armenia, entonces queremos que se vean las montañas, bajo un árbol bien lindo con nuestros seres queridos, que sea muy verde, muy campestre, es como más o menos el estilo por el que vamos.
KyK: ¿Y qué nos dices sobre tu vestido?
MFA: Dentro de esa mujer clásica que estoy diciendo que soy, siento que voy a tratar de que el vestido sea eso, pero tampoco me quiero ir a lo muy básico, es una vez en la vida y quiero que sea algo que marque esa diferencia para mí, que diga ‘las fotos espectaculares’. Entonces como que todavía no estoy segura si un encaje o si tela más lisa, por ahí voy, pero 100% una novia muy romántica.