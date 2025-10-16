El Megaland 2025 regresa este 29 de noviembre para celebrar sus 20 años de historia, consolidándose como uno de los festivales más importantes del país. El evento se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, donde se espera la asistencia de cerca de 40 mil personas que disfrutarán de un día lleno de música, color y fiesta.

Esta edición llega con una producción de primer nivel, a cargo de Megalive, una marca de RCN junto a Páramo Presenta, que han trabajado en los conciertos más grandes del país. La mezcla de sonidos urbanos, pop y géneros alternativos promete hacer de esta jornada una experiencia inolvidable para los fanáticos.

La preventa de entradas para el Megaland 2025 comenzó el 10 de octubre, mientras que la venta general se habilitará desde el miércoles 15 de octubre a las 9:00 a.m. a través de Ticketmaster, el único canal autorizado para la compra. Las boletas estarán disponibles con todos los medios de pago y contarán con precios que se ajustan a diferentes presupuestos, desde los $32.000 hasta los $135.000 según la localidad elegida.

Artistas confirmados para Megaland 2025

El cartel oficial del Megaland 2025 reúne a algunos de los artistas más reconocidos del panorama musical latino. Arcángel, uno de los pioneros del reguetón, encabezará la lista con sus clásicos Me prefieres a mí y Flow violento. Desde Panamá llega Sech, autor de éxitos como Otro trago y Sigues con él, mientras que Álvaro Díaz, representante del movimiento urbano alternativo de Puerto Rico, promete encender el escenario con su estilo único.

El talento colombiano también brillará en esta edición con Greeicy y Mike Bahía, una de las parejas más queridas de la música latina, quienes interpretarán sus temas más populares, entre ellos Amantes y Esta noche. A ellos se suman Yeison Jiménez, figura del género popular, la venezolana Corina Smith, el antioqueño Jhay P y el barranquillero Altafulla, reciente ganador de La casa de los famosos Colombia.

Lea también: ¿Qué artistas se presentarán en Megaland 2025 en Bogotá?

El festival combinará artistas de distintos géneros y generaciones, logrando una experiencia diversa y energética que representa la evolución de la música latina en los últimos años.

Cómo comprar las boletas para Megaland 2025

Las entradas están disponibles exclusivamente en Ticketmaster Colombia, plataforma oficial del evento. Los interesados deben registrarse, seleccionar la localidad y realizar el pago de manera segura.

La organización recuerda que no hay otros canales de venta autorizados, por lo que se aconseja evitar adquirir entradas por terceros o plataformas no oficiales.