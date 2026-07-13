El actor estadounidense Josh Grisetti, reconocido por su participación en la serie La maravillosa Señora Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel) y por su destacada carrera en Broadway, falleció a los 44 años, según informaron medios estadounidenses y fuentes cercanas al artista.

Grisetti era una figura ampliamente respetada en el teatro musical de Nueva York, donde construyó una trayectoria de más de dos décadas gracias a su versatilidad como actor y cantante.

Aunque para el público internacional fue conocido por su aparición en La maravillosa Señora Maisel, una de las producciones más exitosas de Amazon Prime Video y ganadora de múltiples premios Emmy, su mayor reconocimiento llegó sobre los escenarios de Broadway.

Entre sus trabajos más destacados figuran los musicales Something Rotten! e It Shoulda Been You, producciones en las que recibió elogios de la crítica por su capacidad para combinar la comedia y el drama. Anteriormente, su actuación en Enter Laughing, en el circuito Off-Broadway, le valió el Theatre World Award y una nominación a los Drama Desk Awards, dos de los reconocimientos más importantes del teatro estadounidense.

La noticia de su fallecimiento generó numerosas reacciones entre colegas, artistas y seguidores, quienes destacaron su talento, profesionalismo y el impacto que dejó en la escena teatral de Estados Unidos.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre las circunstancias de su muerte y las investigaciones continúan en curso.

La partida de Josh Grisetti representa una importante pérdida para Broadway y para la industria del entretenimiento, donde era considerado uno de los actores más versátiles de su generación.