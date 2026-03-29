¿Por qué Avianca expulsó a Yeferson Cossio en vuelo internacional?

La aerolínea Avianca tomó una decisión sin precedentes contra el influencer colombiano Yeferson Cossio, luego de un incidente ocurrido durante el vuelo AV46 que cubría la ruta Bogotá–Madrid el pasado 11 de marzo. La compañía canceló su trayecto de regreso y anunció acciones legales, tras calificar su comportamiento como “disruptivo” y riesgoso para la seguridad a bordo.

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Un incidente en pleno Atlántico

De acuerdo con el comunicado oficial, el hecho se registró cuando la aeronave sobrevolaba el océano Atlántico, en una etapa del vuelo en la que no era viable realizar un aterrizaje de emergencia. Según Avianca, el influencer habría activado un artefacto que generó un fuerte olor químico dentro de la cabina.

En un entorno presurizado y de recirculación de aire, este tipo de situaciones puede representar un riesgo significativo para pasajeros y tripulación. La reacción del personal fue inmediata para controlar el incidente y mantener el orden en la aeronave.

La aerolínea indicó que el objeto habría sido utilizado como parte de una broma, ya que el propio Cossio se grabó mientras lo activaba con la intención de generar contenido para redes sociales. En uno de los registros se observa la incomodidad de otros pasajeros, lo que desató críticas en plataformas digitales.

Sanción basada en el contrato de transporte

Avianca fundamentó su decisión en el contrato de transporte, específicamente en el numeral 8.6 (literales a, d y h), que contempla sanciones ante conductas que afecten la seguridad, el orden y la disciplina a bordo.

Como consecuencia directa, el influencer no podrá regresar a Colombia en un vuelo de la aerolínea, además de enfrentar posibles acciones judiciales. Hasta el momento, Cossio no ha emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido ni sobre las medidas anunciadas.

Avianca anuncia acciones legales

La compañía confirmó que interpondrá acciones legales, aunque no detalló el tipo de demanda ni las sanciones específicas que buscará. Este caso se perfila como un precedente en Colombia frente al manejo de pasajeros disruptivos en vuelos comerciales.

“Avianca rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de su operación”, señaló la empresa en su pronunciamiento del 29 de marzo de 2026.

Llamado al Congreso para endurecer sanciones

En medio de la controversia, Avianca hizo un llamado al Congreso de la República de Colombia para avanzar en el Proyecto de Ley 153 de 2025, una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra pasajeros que alteren el orden en vuelos.

El proyecto propone medidas como:

Incremento de multas económicas

Creación de listas de pasajeros sancionados

Responsabilidad económica por daños operacionales

Posibles sanciones penales en casos graves

Además, plantea una mayor coordinación entre aerolíneas, autoridades y la Aeronáutica Civil para garantizar el cumplimiento de las normas.

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Un caso que reabre el debate

El incidente protagonizado por Yeferson Cossio pone sobre la mesa la creciente preocupación por comportamientos inapropiados en vuelos comerciales, especialmente aquellos motivados por la creación de contenido digital.