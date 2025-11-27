Inicio
¿Quién es Catalina Duque, la nueva Miss International?

Jue, 27/11/2025 - 11:03
La antioqueña Catalina Duque Abréu se hizo con la corona en Miss International este 26 de noviembre.
Colombia volvió a brillar en uno de los certámenes de belleza más importantes del planeta. Catalina Duque Abréu, una antioqueña de 25 años, conquistó este jueves la corona de Miss International 2025 en Tokio, convirtiéndose en la cuarta colombiana en obtener este título y rompiendo una sequía de más de dos décadas para el país.

La gala, realizada en el Yoyogi National Gymnasium, reunió a más de 70 candidatas de todos los continentes y destacó por sus desfiles temáticos, presentaciones culturales y la exposición de proyectos sociales, un componente cada vez más determinante en la evaluación final. En cada etapa, Duque se consolidó como una de las favoritas: avanzó con solidez en las rondas eliminatorias y llegó al cuadro final luego de posicionarse entre las más destacadas tanto por su presencia escénica como por la solidez de su propuesta social.

La competencia final estuvo marcada por una reñida disputa con la representante de Zimbabue. Su intervención definitiva ante el jurado —una respuesta clara, segura y cuidadosamente estructurada en inglés— inclinó la balanza a su favor y le permitió coronarse Miss International 2025. La victoria fue celebrada por el Concurso Nacional de la Belleza (CNB) y por cientos de seguidores en Colombia y el resto de Latinoamérica.

Un camino que empezó un año antes

Aunque para algunos su triunfo internacional pareció inesperado, su recorrido venía consolidándose desde noviembre de 2024, cuando fue elegida Señorita Colombia 2024-2025 en la edición número 90 del CNB, certamen que regresó tras una pausa y que contó con la participación de 31 candidatas en Cartagena de Indias. Ese 10 de noviembre, Duque devolvió a Antioquia la corona nacional después de 28 años.

El jurado estuvo integrado por destacadas exreinas como Mary Shirley Sáenz, Patricia López, Marianella Maal y Vanessa Mendoza, quienes vieron en ella una combinación de preparación, disciplina y carisma que la proyectaba más allá del concurso local.

Raíces paisas, formación internacional y compromiso social

Catalina Duque Abréu nació el 29 de septiembre de 1999 en Miami, pero creció con una fuerte identidad paisa, influenciada por sus padres, ambos de Medellín. Es comunicadora social de la Universidad Eafit, domina inglés y portugués, y ha trabajado en el sector empresarial. Sin embargo, su perfil va más allá de su formación académica.

Antes de convertirse en Señorita Colombia, colaboró con distintas fundaciones que trabajan en desarrollo infantil, emprendimiento, prevención del cáncer y empoderamiento femenino. De todas las causas, la búsqueda de la igualdad es la que más la moviliza. Ha dicho en varias ocasiones que es un derecho fundamental y que gran parte de su trabajo como reina ha estado orientado a generar acciones y conversaciones que reduzcan brechas.

