¿Quién es Catalina Duque, la nueva Miss International?

Colombia volvió a brillar en uno de los certámenes de belleza más importantes del planeta. Catalina Duque Abréu, una antioqueña de 25 años, conquistó este jueves la corona de Miss International 2025 en Tokio, convirtiéndose en la cuarta colombiana en obtener este título y rompiendo una sequía de más de dos décadas para el país.

La gala, realizada en el Yoyogi National Gymnasium, reunió a más de 70 candidatas de todos los continentes y destacó por sus desfiles temáticos, presentaciones culturales y la exposición de proyectos sociales, un componente cada vez más determinante en la evaluación final. En cada etapa, Duque se consolidó como una de las favoritas: avanzó con solidez en las rondas eliminatorias y llegó al cuadro final luego de posicionarse entre las más destacadas tanto por su presencia escénica como por la solidez de su propuesta social.

La competencia final estuvo marcada por una reñida disputa con la representante de Zimbabue. Su intervención definitiva ante el jurado —una respuesta clara, segura y cuidadosamente estructurada en inglés— inclinó la balanza a su favor y le permitió coronarse Miss International 2025. La victoria fue celebrada por el Concurso Nacional de la Belleza (CNB) y por cientos de seguidores en Colombia y el resto de Latinoamérica.