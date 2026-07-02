Después de varias semanas de expectativa, Ibai Llanos confirmó el cartel musical oficial de La Velada del Año 6, el evento que se celebrará el próximo 25 de julio en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla.
En esta ocasión, el reconocido creador de contenido decidió sorprender a sus seguidores anunciando de una sola vez a todos los artistas invitados, una estrategia diferente a la de ediciones anteriores, cuando los nombres se revelaban de manera escalonada.
La programación reunirá a figuras de distintos géneros musicales con el objetivo de acompañar uno de los espectáculos más importantes del entretenimiento digital.
¿Cuáles son los artistas confirmados para La Velada del Año 6?
- Yandel.
- Juanes.
- Lucho RK.
- La Pantera.
- Bad Gyal.
- Anuel AA.
Los cuales serán los encargados de poner el componente musical durante la jornada, que combinará combates entre creadores de contenido con presentaciones en vivo.
Sin embargo, el nombre que más conversación generó en redes sociales fue el de Anuel AA. Su regreso a La Velada del Año sorprendió a muchos usuarios debido a las críticas que recibió tras su presentación en la edición de 2024.
En aquella oportunidad, el cantante puertorriqueño fue cuestionado por problemas de afinación durante su actuación, una situación que provocó numerosos comentarios negativos entre los espectadores y que incluso derivó en un evidente malestar del propio artista con la organización del evento.
A pesar de esos antecedentes, Ibai volvió a apostar por el intérprete de música urbana, una decisión que ha dividido opiniones entre los seguidores.
Mientras algunos consideran que merece una nueva oportunidad para reivindicarse sobre el escenario, otros recuerdan su polémica actuación y dudan de su regreso.
La Velada del Año 6 volverá a celebrarse en el Estadio de La Cartuja y mantendrá el formato que la ha convertido en un fenómeno mundial: enfrentamientos de boxeo entre reconocidos creadores de contenido acompañados por un espectáculo musical de gran nivel.
El evento comenzará durante la tarde y se extenderá hasta la madrugada, con millones de espectadores siguiendo la transmisión en vivo a través de plataformas de streaming.