Después de varias semanas de expectativa, Ibai Llanos confirmó el cartel musical oficial de La Velada del Año 6, el evento que se celebrará el próximo 25 de julio en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla.

En esta ocasión, el reconocido creador de contenido decidió sorprender a sus seguidores anunciando de una sola vez a todos los artistas invitados, una estrategia diferente a la de ediciones anteriores, cuando los nombres se revelaban de manera escalonada.

La programación reunirá a figuras de distintos géneros musicales con el objetivo de acompañar uno de los espectáculos más importantes del entretenimiento digital.

¿Cuáles son los artistas confirmados para La Velada del Año 6?

Yandel.

Juanes.

Lucho RK.

La Pantera.

Bad Gyal.

Anuel AA.

Los cuales serán los encargados de poner el componente musical durante la jornada, que combinará combates entre creadores de contenido con presentaciones en vivo.