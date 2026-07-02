¿‘Juanda’ Caribe y Mariana Zapata son novios? Un beso en público desató los rumores

Tras su paso por la edición 2026 de 'La casa de los famosos Colombia', el cantante y humorista 'Juanda' Caribe y la empresaria paisa Mariana Zapata han quedado bajo el foco mediático debido a los constantes rumores que apuntan a una posible relación sentimental entre ambos.

Estas especulaciones se intensificaron recientemente luego de que circulara en redes sociales un video donde se les ve compartiendo un beso en público durante un evento realizado en Barranquilla.

Así fue el beso entre 'Juanda' Caribe y Mariana Zapata

El hecho ocurrió en medio del lanzamiento de la canción 'Lo Revivimos', proyecto musical en el que Mariana Zapata participa como protagonista del videoclip. Durante la presentación, ambos exconcursantes aparecieron juntos ante el público, generando una fuerte reacción entre los asistentes.

En un momento de la velada, y tras los pedidos insistentes de los fanáticos, la empresaria tomó el micrófono para expresar su agradecimiento y sorprendió al decir: “Te amo, Juanda”, lo que desató aplausos y gritos en el lugar.

Posteriormente, el cantante respondió con un abrazo y terminó cediendo a la petición del público al besar a Mariana frente a las cámaras, gesto que rápidamente se viralizó en plataformas digitales.