¿‘Juanda’ Caribe y Mariana Zapata son novios? Un beso en público desató los rumores

Tras su paso por la edición 2026 de 'La casa de los famosos Colombia', el cantante y humorista 'Juanda' Caribe y la empresaria paisa Mariana Zapata han quedado bajo el foco mediático debido a los constantes rumores que apuntan a una posible relación sentimental entre ambos.
Estas especulaciones se intensificaron recientemente luego de que circulara en redes sociales un video donde se les ve compartiendo un beso en público durante un evento realizado en Barranquilla.
Así fue el beso entre 'Juanda' Caribe y Mariana Zapata
El hecho ocurrió en medio del lanzamiento de la canción 'Lo Revivimos', proyecto musical en el que Mariana Zapata participa como protagonista del videoclip. Durante la presentación, ambos exconcursantes aparecieron juntos ante el público, generando una fuerte reacción entre los asistentes.
En un momento de la velada, y tras los pedidos insistentes de los fanáticos, la empresaria tomó el micrófono para expresar su agradecimiento y sorprendió al decir: “Te amo, Juanda”, lo que desató aplausos y gritos en el lugar.
Posteriormente, el cantante respondió con un abrazo y terminó cediendo a la petición del público al besar a Mariana frente a las cámaras, gesto que rápidamente se viralizó en plataformas digitales.
Esta escena reavivó las conversaciones sobre la cercanía entre ambos, una relación que ya había sido tema de debate desde su participación en el 'reality', donde forjaron una amistad que trascendió la pantalla.
Cabe recordar que, durante su estadía en el programa, 'Juanda' Caribe mantenía una relación con Sheila Gándara, madre de su hija Victoria. Sin embargo, la creciente cercanía con Mariana generó múltiples comentarios en redes sociales y dividió opiniones entre los seguidores del formato. Tras su salida del reality, el artista confirmó que se encontraba soltero y sostuvo conversaciones con Gándara para aclarar su situación personal.
Con el paso del tiempo, la relación entre 'Juanda' y Sheila se fue debilitando. Finalmente, se confirmó la ruptura, mientras en redes sociales continuaban las interpretaciones sobre posibles indirectas y tensiones derivadas de lo ocurrido en el programa y de la conexión entre el cantante y la empresaria.
Ahora, el beso en Barranquilla durante el lanzamiento de Lo Revivimos ha sido interpretado por muchos como un punto de quiebre en la historia, pasando de simples rumores televisivos a un gesto público que para gran parte del público confirma el inicio de una relación entre 'Juanda' Caribe y Mariana Zapata.