La presentadora colombiana Cristina Hurtado se pronunció tras la polémica que generó un comentario publicado en sus redes sociales sobre Lumumba Vea, el reconocido aficionado de la República Democrática del Congo que se ha hecho famoso por asistir a los partidos de su selección caracterizado como una estatua.

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La controversia surgió durante el debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente al conjunto africano, cuando la comunicadora hizo una publicación que fue interpretada por numerosos usuarios como una referencia ofensiva hacia el hincha y su representación cultural.

Cristina Hurtado reconoce que se equivocó

Durante el encuentro, Hurtado calificó de "raro" al aficionado y sugirió que su presencia podría estar relacionada con el desempeño del arquero congoleño y las dificultades de Colombia para anotar. El mensaje desató una ola de críticas en redes sociales, donde varios internautas señalaron que sus palabras reforzaban estereotipos sobre la cultura africana y desconocían el significado de la caracterización de Lumumba Vea.