La presentadora colombiana Cristina Hurtado se pronunció tras la polémica que generó un comentario publicado en sus redes sociales sobre Lumumba Vea, el reconocido aficionado de la República Democrática del Congo que se ha hecho famoso por asistir a los partidos de su selección caracterizado como una estatua.
La controversia surgió durante el debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente al conjunto africano, cuando la comunicadora hizo una publicación que fue interpretada por numerosos usuarios como una referencia ofensiva hacia el hincha y su representación cultural.
Cristina Hurtado reconoce que se equivocó
Durante el encuentro, Hurtado calificó de "raro" al aficionado y sugirió que su presencia podría estar relacionada con el desempeño del arquero congoleño y las dificultades de Colombia para anotar. El mensaje desató una ola de críticas en redes sociales, donde varios internautas señalaron que sus palabras reforzaban estereotipos sobre la cultura africana y desconocían el significado de la caracterización de Lumumba Vea.
Días después de la controversia, la presentadora publicó un video en el que ofreció disculpas y reconoció que tanto su comentario inicial como la forma en que respondió posteriormente no fueron las adecuadas.
La presentadora pidió perdón por su comentario
Cristina Hurtado también admitió que reaccionó desde la frustración por las críticas que recibió en redes sociales, lo que influyó en la manera en que respondió a los usuarios.
"Esa emoción hizo que mi forma de expresarme realmente no fuera la adecuada, y lo reconozco. Eso explica un poco el contexto, pero no lo justifica", afirmó.
Finalmente, la presentadora pidió perdón a quienes se sintieron ofendidos por sus palabras y aseguró que esta situación le permitió conocer más sobre la historia de la República Democrática del Congo. Además, destacó la importancia del legado de las culturas africanas en la construcción de la identidad colombiana y reiteró que nunca tuvo la intención de faltar al respeto.