Todo lo que sabe de los conciertos de BTS en Colombia

Después de casi cuatro años de ausencia como grupo completo, BTS anuncia oficialmente su esperado regreso en 2026, desatando la emoción de millones de seguidores alrededor del mundo. El icónico septeto surcoreano volverá a los escenarios con un nuevo álbum de estudio y una ambiciosa gira mundial, que incluirá varias paradas en América Latina, entre ellas Colombia.

El regreso de la boy band marca un momento histórico para el K-pop y la industria musical global, tras la pausa obligatoria que el grupo tomó para cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, razón principal por la que detuvieron sus actividades colectivas.

Como parte de este estelar regreso, BTS lanzará su quinto álbum de estudio, compuesto por 14 canciones inéditas. El proyecto, titulado de manera provisional “BTS The 5th Album”, tiene previsto su estreno mundial el 20 de marzo de 2026.

Este nuevo trabajo discográfico será el primero del grupo tras completar sus compromisos militares y promete reflejar la evolución artística y personal de sus integrantes, consolidando una nueva etapa en su carrera.

La gira mundial BTS 2026 será la primera desde 2022, cuando el grupo realizó la serie de conciertos Permission to Dance On Stage. Según la información oficial, el tour incluirá estadios de gran capacidad y una fuerte presencia en América Latina, una región clave para el fandom ARMY.

¿Cuándo viene BTS a Colombia?

Una de las noticias más celebradas por los fans colombianos es la confirmación de dos conciertos del grupo surcoreano en Bogotá. El grupo se presentará los días: