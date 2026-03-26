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Bolivia sueña con el Mundial 2026: ganó su primer partido de repechaje y definirá su clasificación ante Irak

Jue, 26/03/2026 - 19:28
En un dramático encuentro, la selección de Bolivia remontó y venció 2-1 a Surinam en México para avanzar al duelo definitivo por la clasificación al Mundial 2026.
Bolivia gana en el repechaje y quedó a un paso del Mundial 2026.
Créditos:
EFE

La selección de Bolivia fue de menos a más para derrotar en Monterrey (México) a Surinam en la repesca intercontinental para el Mundial 2026 y quedó a un triunfo de lograr la clasificación.

Los bolivianos tuvieron la posesión de la pelota a su favor, 68-32 en una primera mitad en la que ambos cuadros crearon peligro en la puerta contraria, pero carecieron de puntería.

Surinam estuvo cerca de abrir el marcador en el minuto 28 cuando Gyrano Kerk apareció por la banda y le puso un balón a Joel Piroe, quien remató por fuera.

Enzo Monteiro llegó al área con todo a favor en el 32 y remató por fuera, a pase de Ronson Matheus, en la mejor jugada de los bolivianos, que sufrieron en los últimos 15 minutos de la primera parte.

Kerk, el mejor jugador de Surinam, volvió a crear peligro en el 34 con una asistencia a Piroe. La defensa desvió a tiro de esquina y mantuvo el cero en la portería defendida por Guillermo Viscarra, quien salvó a Bolivia en el 35, al desviar un balón de Myenty Abena en dirección a la red.

Bolivia gana su primer partido de repechaje al Mundial 2026.
Créditos:
EFE

Memorable remontada

Surinam tomó ventaja en el comienzo de la segunda parte; Van Gelderen rescató un balón, luego de una serie de rebotes y tocó de derecha a puerta para el 0-1.

El duelo transcurrió con interrupciones; Bolivia fue paciente, mejoró y en el 72 empató con un gol de Moisés Paniagua a la base del poste, el 1-1, después de lo cual, 'la verde' creció ante un cuadro surinamés que mostró cansancio.

Myenty Abena cometió una falta en el área y provocó un penalti que Terceros convirtió de zurda en el 79, para darle la victoria a su equipo.

Cuando Surinam ganaba, sus jugadores fingieron faltas para hacer tiempo. Bolivia hizo lo mismo al irse delante, lo cual provocó 10 minutos de agregado que transcurrieron con poco fútbol, los bolivianos bien plantados a la defensa; los surinameses agotados.

Bolivia, que jugó un Mundial por última vez en la edición de Estados Unidos 1994, enfrentará a Irak el próximo martes por el boleto al Mundial.

El ganador jugará en el grupo I contra Francia, Senegal y Noruega.

Creado Por
Agencia EFE
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