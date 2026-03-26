La selección de Bolivia fue de menos a más para derrotar en Monterrey (México) a Surinam en la repesca intercontinental para el Mundial 2026 y quedó a un triunfo de lograr la clasificación.

Los bolivianos tuvieron la posesión de la pelota a su favor, 68-32 en una primera mitad en la que ambos cuadros crearon peligro en la puerta contraria, pero carecieron de puntería.

Surinam estuvo cerca de abrir el marcador en el minuto 28 cuando Gyrano Kerk apareció por la banda y le puso un balón a Joel Piroe, quien remató por fuera.

Enzo Monteiro llegó al área con todo a favor en el 32 y remató por fuera, a pase de Ronson Matheus, en la mejor jugada de los bolivianos, que sufrieron en los últimos 15 minutos de la primera parte.

Kerk, el mejor jugador de Surinam, volvió a crear peligro en el 34 con una asistencia a Piroe. La defensa desvió a tiro de esquina y mantuvo el cero en la portería defendida por Guillermo Viscarra, quien salvó a Bolivia en el 35, al desviar un balón de Myenty Abena en dirección a la red.