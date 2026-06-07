El futbolista danés Christian Eriksen volvió a sufrir un desmayo en pleno partido amistoso con su selección contra Ucrania, y fue evacuado del terreno de juego "consciente".



En esta ocasión, el jugador se desplomó durante el partido de preparación de la selección de Dinamarca contra Ucrania, en Odense y que acabó suspendido. Pasada la hora de partido, en el minuto 65, el jugador se llevó la mano al pecho y cayó al suelo. El árbitro reclamó la presencia de los médicos.



El futbolista, de 34 años, fue atendido sobre el césped y fue evacuado en camilla. Después, el partido se suspendió definitivamente a pesar de que Christian Eriksen ya había dado síntomas de mejoría y fue retirado consciente.

El parte médico

El médico de la selección de Dinamarca, Morten Boesen, destacó que el centrocampista Christian Eriksen, que se desplomó a la hora de juego, se encuentra "bien y que salió del campo por su propio pie".



El doctor destacó la respuesta del marcapasos que lleva Eriksen desde que sufrió una situación similar hace cinco años, en la Eurocopa 2021, en el partido contra islandia.