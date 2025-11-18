Inicio
El examen final de Lorenzo: Colombia vs. Australia define puestos clave

Mar, 18/11/2025 - 16:20
Más que un amistoso, es la última prueba para los jugadores en la mira de Néstor Lorenzo. El partido ante Australia resolverá dudas cruciales de cara al Mundial 2026.
Colombia vs Australia
Créditos:
Cortesía: FCF

Para la Selección Colombia, el partido de este martes ante Australia no es el cierre del 2025; es la última audición abierta para el Mundial de 2026. Bajo la lupa de Néstor Lorenzo, cada jugador no solo busca una victoria, sino ganarse un boleto a Norteamérica. Cada pase, cada marca y cada definición pesan como un examen final en el laboratorio del técnico argentino.

La duda más persistente tiene nombre y apellido: el delantero centro titular. El partido ante Australia es el escenario perfecto para que Lorenzo ponga a prueba a sus candidatos contra un rival físico y organizado, propio del nivel mundialista. Este no es un amistoso para experimentar; es la simulación más cercana a lo que encontrarán en 2026, y el técnico necesita ver quién se crece y quién desaparece bajo presión.

Tras su gol y sólida actuación ante Nueva Zelanda, Gustavo Puerta dejó de ser una promesa para convertirse en un candidato serio. Australia, de mayor jerarquía, es el rival ideal para confirmar si su rendimiento fue un destello o una constante. En la banda derecha, con la ausencia de Daniel Muñoz, Santiago Arias no solo vuelve, sino que llega para reclamar un puesto que parecía perdido. Su asistencia en el partido anterior le dio la confianza, y ahora tiene 90 minutos para convertir su resurgimiento en un hecho irrevocable.

Ver a James Rodríguez, Luis Díaz y Jefferson Lerma en la cancha no es solo un espectáculo; es un chequeo médico-táctico. Australia obligará a la creatividad de James a funcionar bajo presión, exigirá a Díaz desbordar contra defensas más sólidas y pondrá a prueba la consistencia de Lerma. Cómo terminen el año estos pilares definirá el nivel de confianza del equipo durante los próximos siete meses.

El resultado final importa, pero la verdadera victoria para Néstor Lorenzo será salir de este partido con menos dudas y más certezas. Extender el invicto es un dato anecdótico; encontrar al 9 titular, confirmar a las nuevas piezas y consolidar el bloque serán los verdaderos triunfos que Colombia buscará en su despedida del año. El camino al Mundial no se recorre con partidos, sino con decisiones, y la más importante de este 2025 se tomará tras los 90 minutos en Australia.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Fútbol profesional colombiano
Fútbol internacional
