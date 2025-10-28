España elige a James Rodríguez como el mejor volante

Inicio
James Rodríguez, coronado el rey del mediocampo del Real Madrid

Mar, 28/10/2025 - 12:42
Un estudio español ubicó a James Rodríguez como el volante más determinante en la historia del Real Madrid, superando a Kroos, Figo y Özil.
Un estudio español ubicó a James Rodríguez como el volante más determinante en la historia del Real Madrid.
Un reciente estudio académico realizado por dos economistas españoles ha causado revuelo en el mundo del fútbol. Lejos de las opiniones populares o los debates entre fanáticos, el análisis utilizó modelos de productividad y eficiencia económica para determinar qué jugadores han sido realmente los más determinantes en la historia de los dos gigantes de España: Real Madrid y FC Barcelona.

El estudio que revoluciona la evaluación del rendimiento

Los investigadores José María Cordero, de la Universidad de Extremadura, y Daniel Santín, de la Universidad Complutense de Madrid, analizaron el desempeño de todos los futbolistas que superaron las 100 apariciones oficiales con alguno de los dos clubes entre 1955 y 2024.

Su metodología, aplicada normalmente en sectores como la educación y la salud, midió la eficiencia y productividad de cada jugador considerando variables como goles, títulos, consistencia y participación en el rendimiento colectivo.

El resultado desafía la memoria popular: los jugadores más productivos no siempre son los más recordados. En el caso del Real Madrid, la sorpresa la dio el colombiano James Rodríguez.

James Rodríguez, el volante más determinante de la Casa Blanca

El estudio reveló que James Rodríguez alcanzó una “eficiencia histórica” del 77,74%, lo que lo posiciona como el mediocampista más determinante del Real Madrid en las últimas siete décadas.

Esa puntuación lo ubica por encima de íconos como Luís Figo (88,51%), Toni Kroos (89,2%), Mesut Özil (92,7%) y Claude Makélélé (82%). En esta metodología, los valores más bajos representan mayor eficiencia, por lo que el colombiano lidera el ranking blanco.

 

España elige a James Rodríguez como el mejor volante
Los investigadores explicaron a la agencia EFE que “los futbolistas más productivos no son necesariamente los más recordados. En el Real Madrid destacan James Rodríguez y Makélélé; en el FC Barcelona, Seydou Keita y Cesc Fàbregas”.

Comparativa con el Barcelona y los resultados generales

En la comparativa con el club catalán, James fue superado por los azulgranas Seydou Keita (63,93%) y Cesc Fàbregas (72,49%), quienes también alcanzaron niveles excepcionales de eficiencia.

El top general de volantes quedó así:

  1. Seydou Keita (FC Barcelona): 63.93%
     
  2. Cesc Fàbregas (FC Barcelona): 72.49%
     
  3. James Rodríguez (Real Madrid): 77.74%
     
  4. Claude Makélélé (Real Madrid): 82%
     
  5. Luís Figo (Real Madrid): 88.51%
     

Cristiano Ronaldo también supera a Messi

El estudio también analizó la eterna rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Según la misma metodología, Cristiano fue más eficiente (56,46%) que Messi (83,48%), debido a que el portugués logró resultados similares en menos temporadas (9 frente a 17).

A pesar de tener más partidos y goles con el Barcelona, Messi registró menor eficiencia temporal, mientras que CR7 maximizó su impacto en menos años con el Real Madrid.

El legado del ‘10’ colombiano

Durante su paso por el club blanco, James Rodríguez disputó 125 partidos, marcó 37 goles y dio 40 asistencias, además de conquistar dos UEFA Champions League.

Hoy, con 34 años, el mediocampista colombiano busca regresar al protagonismo internacional con la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026. Más allá de las polémicas, este estudio confirma lo que muchos sospechaban: su huella en el Real Madrid quedó grabada como una de las más eficientes y determinantes de su historia.

 

James Rodríguez
Fútbol internacional
