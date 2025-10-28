España elige a James Rodríguez como el mejor volante

Un reciente estudio académico realizado por dos economistas españoles ha causado revuelo en el mundo del fútbol. Lejos de las opiniones populares o los debates entre fanáticos, el análisis utilizó modelos de productividad y eficiencia económica para determinar qué jugadores han sido realmente los más determinantes en la historia de los dos gigantes de España: Real Madrid y FC Barcelona.

El estudio que revoluciona la evaluación del rendimiento

Los investigadores José María Cordero, de la Universidad de Extremadura, y Daniel Santín, de la Universidad Complutense de Madrid, analizaron el desempeño de todos los futbolistas que superaron las 100 apariciones oficiales con alguno de los dos clubes entre 1955 y 2024.

Su metodología, aplicada normalmente en sectores como la educación y la salud, midió la eficiencia y productividad de cada jugador considerando variables como goles, títulos, consistencia y participación en el rendimiento colectivo.

El resultado desafía la memoria popular: los jugadores más productivos no siempre son los más recordados. En el caso del Real Madrid, la sorpresa la dio el colombiano James Rodríguez.

James Rodríguez, el volante más determinante de la Casa Blanca

El estudio reveló que James Rodríguez alcanzó una “eficiencia histórica” del 77,74%, lo que lo posiciona como el mediocampista más determinante del Real Madrid en las últimas siete décadas.

Esa puntuación lo ubica por encima de íconos como Luís Figo (88,51%), Toni Kroos (89,2%), Mesut Özil (92,7%) y Claude Makélélé (82%). En esta metodología, los valores más bajos representan mayor eficiencia, por lo que el colombiano lidera el ranking blanco.