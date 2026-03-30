El ambiente en Bogotá se encendió desde los primeros minutos con un Millonarios que buscaba imponer su jerarquía frente a un Fortaleza que, fiel a su libreta, se plantó con un bloque bajo y compacto. La apuesta vertical de los 'Amix' rindió frutos temprano: al minuto 12, un centro preciso de Andrés Arroyo encontró el cabezazo de Juan Sebastián Herrera, quien silenció el estadio con el primer gol.

Pese al golpe, el equipo de Fabián Bustos no desesperó. Apoyados en el desequilibrio de Rodrigo Contreras y la peligrosidad de la pelota parada, el 'Embajador' empezó a asediar el área rival. La fortuna sonrió al local al minuto 27, cuando un error grosero del portero de Fortaleza, tras un remate de Sebastián Valencia, dejó la pelota servida para que Leonardo Castro facturara la igualdad.

El partido se tornó "picadito", con roces constantes que le costaron la amarilla a Jorge Arias tras una dura falta sobre Herrera.

Cerca del cierre de la primera etapa, la jerarquía individual de Millonarios dio vuelta al marcador. Una construcción colectiva impecable permitió que Sebastián del Castillo rompiera el bloque defensivo con un cambio de orientación para que Sebastián Valencia, tras un control técnico de alto nivel, definiera con ventaja al minuto 39. Posteriormente, el arquero de Millonarios, Diego Novoa, tuvo que emplearse a fondo para salvar un remate potente de Arroyo y Fortaleza terminó acechando el empate con una cancha inclinada.

El primer tiempo cerró con la ventaja parcial para la gente del "Embajador".

Fortaleza reaccionó

El complemento arrancó con la misma intensidad. Fortaleza adelantó sus líneas, presionando la salida y buscando recuperar cerca del arco de Novoa. La insistencia tuvo premio al minuto 56, repitiendo la fórmula ganadora: juego aéreo y precisión. Nuevamente, Juan Sebastián Herrera le ganó la espalda a la defensa y, de cabeza, sentenció el empate que justificaba la mejoría de los visitantes.

El duelo se puso dramático en el cierre, con 'Leo' Castro desperdiciando opciones en el área chica y ambos equipos entregados a un espectáculo vibrante en la capital. Posteriormente, los 'Amix' perdieron un jugador con la expulsión de Kevin Balanta, lo que llevó al local a irse encima buscando la victoria.

En los últimos minutos, Millonarios apeló a la valentía y a la ambición, e intentó por medio de la pelota quieta dar la sorpresa. No obstante, no fue efectivo como se esperaba.

Al final el empate dejó un sabor agridulce para el conjunto 'Embajador', que llegó a su cancha a marcar la diferencia en el encuentro, pero el punto logrado, al menos, lo mantiene sexto en la tabla con 21 puntos.

Este jueves (6:20 p. m.) visitará a Jaguares.