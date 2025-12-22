Santa Fe asegura a Daniel Torres para la Copa Libertadores 2026

Esta firma no es un trámite más; es la confirmación de que la directiva busca rodear el proceso del nuevo entrenador, Pablo Repetto, con jugadores que conocen el ADN del club y saben lo que significa competir internacionalmente.

La estrategia: Experiencia para la triple competencia

El 2026 será un año de máxima exigencia. Con la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y la Libertadores en el calendario, Santa Fe ha decidido no desmantelar la base que le dio la décima estrella.

La renovación de Torres se suma a la continuidad de Hugo Rodallega, el otro gran pilar del equipo. "Tengo la misma ambición y el deseo de seguir dejando huella", aseguró el goleador, ratificando su compromiso. Así, Santa Fe asegura su "columna vertebral": liderazgo en la mitad con Torres y goles en el frente con Rodallega.

El reto de Pablo Repetto

Con la nómina asegurada en puestos clave, el técnico uruguayo Pablo Repetto tiene la misión de ensamblar un funcionamiento colectivo que pueda competir de igual a igual en Sudamérica. Al haber asumido en diciembre, Repetto cuenta con el tiempo y, ahora, con la certeza de tener a sus referentes listos para consolidar un equipo con personalidad copera.

Santa Fe envía un mensaje claro a sus rivales: el 2026 se afrontará con jerarquía, memoria competitiva y la ilusión intacta de volver a ser protagonista en el continente