La Medicina Transpersonal: cuando el cuerpo no basta para sanar

Durante siglos nos enseñaron que la medicina era un asunto del cuerpo: ese mecanismo biológico que se desgasta, se enferma y, con suerte, responde a fármacos, bisturíes o procedimientos que prometen devolvernos al “funcionamiento normal”.

Esa mirada, aunque necesaria, se quedó corta. La medicina ortodoxa ha avanzado como un gigante tecnológico, pero al mismo tiempo ha dejado un vacío silencioso: la dimensión profunda del ser humano. Esa parte que no aparece en las resonancias ni en los análisis de laboratorio, pero que determina buena parte de nuestra vitalidad, nuestra salud emocional y hasta el rumbo de la enfermedad.

Aquí es donde entra la medicina transpersonal, una visión que reconoce que somos más que huesos, vísceras y diagnósticos. Que la vida humana no se reduce a procesos fisicoquímicos, sino que está atravesada por sentido, propósito, espiritualidad y un anhelo de trascendencia. Sin esa dimensión, toda medicina es incompleta. Su eficacia queda mutilada. Su humanidad se empobrece.

La medicina transpersonal se sostiene sobre una afirmación sencilla, casi obvia cuando uno la escucha con el corazón en lugar de la inercia racional: el ser humano es unidad. Somos una totalidad interdependiente: lo que ocurre en el alma vibra en las células, y lo que afecta a las células reverbera en el alma.

La enfermedad —desde este enfoque— no es un enemigo, sino un mensajero. Una carta que la vida nos envía para ajustar esa unidad vital. Cuando la respuesta a la enfermedad se limita solo al síntoma biológico, podemos mejorar temporalmente… pero no transformarnos. Es como intentar cambiar el guion de una película corrigiendo únicamente el sonido: sí, se oye mejor, pero la historia sigue igual.

La medicina transpersonal apunta a la raíz: la conciencia. Ese núcleo espiritual —llámalo alma, chispa divina, campo superior— que sostiene al cuerpo y orienta nuestras emociones y pensamientos.

La espiritualidad aquí no es un conjunto de dogmas ni una fantasía esotérica. Es la experiencia directa de que hay algo en nosotros que trasciende al “yo pequeño”, ese que vive peleado con el mundo y con su propio pasado. Cuando recuperamos ese eje, la vida se ordena desde dentro. Las decisiones pesan menos. El dolor se vuelve maestro. Y la enfermedad, aunque duela, deja de sentirse como una condena absurda.

El acto terapéutico, entonces, no es únicamente un tratamiento: es un despertar. Un proceso de recordar quiénes somos detrás del miedo, el estrés y las heridas afectivas. Y, a veces, ese simple acto basta para que el cuerpo haga lo que mejor sabe: regenerarse.

Un encuentro formativo: cartas que despertaron un nuevo mapa interior

A finales de los años setenta, hacia 1978 y 1979, inicié un intercambio de algunas cartas con el Dr. Stanley Krippner, quien entonces se desempeñaba como director del Maimonides Medical Center de Nueva York y era una de las figuras más reconocidas en el estudio de la psicología transpersonal, los sueños, la psicosomática y los estados alterados de conciencia.

Yo ya estaba en esa época investigando cómo las emociones, la mente y la espiritualidad influyen en el cuerpo y en la aparición de síntomas. Por eso le escribí: buscaba comprender mejor ese territorio donde lo visible y lo invisible se entrelazan. Su agenda no le permitió aceptar mi invitación para visitar Colombia durante el evento mundial que coordine llamado “El congreso mundial sobre fenomenología psíquica” realizado en nuestro país en el mes de diciembre de 1979.

Sin embargo, de sus propuestas conceptuales publicadas en revistas científicas aprendí algo que en esa época sonaba casi herético: contamos con múltiples sentidos de percepción extrasensorial, capacidades naturales de la conciencia para captar información emocional, simbólica y energética más allá de los sentidos físicos.

Esos sentidos pueden:

Sanar, cuando se utilizan con claridad, madurez emocional y un propósito interior,

O desorganizar, cuando se activan sin guía, sin contención o a través de estados alterados caóticos.

Krippner mostraba —con método, datos y observación clínica— que estos niveles profundos de percepción no pertenecen al terreno de la superstición, sino al funcionamiento natural de la psique humana. Pero, advertía algo fundamental: el mal uso de estas facultades puede afectar la estabilidad emocional y, en consecuencia, somatizarse en el cuerpo.

Estima conocimientos terminaron siendo una brújula silenciosa que me confirmó que la enfermedad y la sanación nacen, ambas, en un mismo lugar: la conciencia.