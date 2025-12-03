A cinco días del cierre para inscribir listas al Congreso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció la personería jurídica del Pacto Histórico como resultado de la fusión de tres colectividades: el Partido Comunista Colombiano, la Unión Patriótica (UP) y el Polo Democrático Alternativo.

La decisión incluye su inscripción en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos y el registro del acta de fundación, los estatutos, el reglamento de bancadas, el código de ética y el programa político del nuevo partido. El reconocimiento está condicionado a que queden en firme los procesos sancionatorios que hoy enfrentan las colectividades que se fusionan.

Según la resolución, el Pacto Histórico asumirá todos los derechos y obligaciones de los tres partidos que desaparecen jurídicamente, incluida la carga de las sanciones económicas vigentes, que se descontarán de los recursos de funcionamiento otorgados por el Estado.

Lea aquí: Ministro Benedetti denuncia que lo estarían hackeando con Pegasus

Dirección nacional provisional y sanciones pendientes

El CNE también registró una dirección nacional provisional del Pacto Histórico, integrada por figuras históricas de la izquierda y actuales congresistas del bloque oficialista. Entre los nombres aparecen Aída Avella, Jahel Quiroga, Gabriel Becerra, Gloria Inés Ramírez, Alirio Uribe, Alfredo Mondragón, Alejandro Ocampo y Jaime Caicedo, entre otros.

Esa dirección tendrá carácter provisional. El tribunal electoral dejó claro que su vigencia dependerá de cómo se resuelvan los procesos pendientes contra los partidos que se fusionan y del cumplimiento de las sanciones ya impuestas. Mientras tanto, el nuevo partido deberá ajustar su funcionamiento a las exigencias legales de los partidos con personería jurídica.

En paralelo, movimientos como Colombia Humana y sectores Progresistas siguen por fuera de la fusión formal. Colombia Humana ya cuenta con personería jurídica propia, y está en preparación una ponencia para que Progresistas pueda eventualmente vincularse al partido único en una fase posterior.

Le puede interesar: Expresidente Samper critica a Trump por tratar a migrantes como criminales

Listas para 2026 y distribución de renglones

Con la personería reconocida, el Pacto Histórico queda habilitado para inscribir sus listas al Senado y la Cámara en las elecciones de 2026. La inscripción está prevista para este viernes 5 de diciembre, dentro de un calendario apretado, a pocos días del cierre de inscripciones fijado por la organización electoral.

Las listas quedaron prácticamente definidas tras la consulta interna en la que el senador Iván Cepeda ganó la candidatura presidencial del bloque. De esa votación salieron también los nombres clave para el Congreso: una lista cerrada al Senado, encabezada por Carolina Corcho, y renglones siguientes con congresistas y dirigentes con peso regional, como Pedro Flórez y Patricia Caicedo. El influenciador "Wally" entraría en los primeros lugares como símbolo del voto de opinión.

En la Cámara, las listas serán cerradas en la mayoría de departamentos, con excepción de Bogotá y Antioquia, donde se mantendrán listas abiertas. La decisión del CNE permite al Pacto competir bajo un partido único de izquierda, pero también le traslada las cargas financieras y políticas de las colectividades que se fusionan, mientras ajusta su estructura para la campaña legislativa de 2026.