Tres años de trabajo científico, aplicación rigurosa de protocolos, evaluaciones médicas y seguimiento constante respaldan la liberación de Tamá. Este proceso se consolida como el más completo, documentado y sólido realizado en Colombia para la liberación de un oso andino. La telemetría satelital, los exámenes clínicos y el monitoreo permanente aseguran el cumplimiento de los más altos estándares de bienestar animal y seguridad.
Previo a la liberación, el equipo del Parque Nacional Natural Tamá realizó recorridos técnicos para identificar el sitio y el momento más adecuados. Diciembre fue definido como una época estratégica gracias a la floración y a la abundancia de alimento disponible para el oso.
El traslado de Tamá inició el martes 16 de diciembre, cuando salió del Santuario del Oso de Anteojos, ubicado en Guasca (Cundinamarca), y pasó la noche en el Parque Jaime Duque. En la mañana de hoy partió rumbo a Cúcuta, desde donde continuó su viaje final hasta el área protegida, ubicada en zona de frontera con Venezuela.
En un helicóptero Airbus EC145, Tamá inició su segundo tramo de vuelo hacia el Parque Nacional Natural Tamá. Esta aeronave cuenta con capacidad operativa de hasta 18.000 pies de altura, lo que permite aterrizar de manera segura a 10.000 pies, incluso en zonas de páramo, terrenos montañosos y condiciones climáticas variables características de la región.
El recorrido aéreo fue de 50 millas náuticas y contó con seguimiento satelital permanente durante toda la operación.
“Estamos muy felices de anunciar que Tamá vuelve a casa. Hoy es un oso fuerte, que pesa más de 174 kilos y se encuentra en excelente estado de salud. Su examen médico evidencia su vitalidad y confirma que reúne las condiciones óptimas para su retorno. Tras cumplir con todos los trámites requeridos y contar con un sistema de monitoreo satelital, podremos hacer un seguimiento permanente luego de su liberación”, señaló Luis Olmedo Martínez Zamora, director general de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Por su parte, Rafael Torres, gerente de la Fundación Parque Jaime Duque, aseguró que Tamá demostró que merecía una segunda oportunidad y por ello trabajaron intensamente en devolverlo a su hogar. "Esta aventura ahora continúa en el Parque Nacional Tamá. Es, sin duda, una despedida que duele como todas; el camino que tiene por delante es incierto. Recordamos las imágenes captadas por las cámaras trampa en el cerro Tibitó, donde fue evidente su alegría, y pensar que ahora podrá vivir una experiencia aún mejor en su lugar de origen, por el tiempo que le quede de vida, hace que todo este esfuerzo valga la pena. Feliz viaje, Tamá”, expresó.
Tras su liberación, Tamá porta un collar de seguimiento satelital que permitirá al equipo técnico monitorear su adaptación y sus movimientos dentro del Parque Nacional Natural Tamá durante los días posteriores. La información recopilada será clave para fortalecer las acciones de conservación del oso andino, tanto en esta área protegida como en otros territorios del país.
El retorno de Tamá a su hogar se convierte, además, en un símbolo de resiliencia, esperanza y reconciliación con la naturaleza. Su historia demuestra que, pese a la orfandad y al tiempo lejos de su hábitat, es posible construir segundas oportunidades para una especie clasificada como Vulnerable (VU) por la UICN, debido principalmente a la pérdida y fragmentación de su hábitat, la expansión agrícola y los conflictos con las comunidades humanas.
Este proceso envía un mensaje claro: cuando las instituciones y las personas se articulan, la conservación es posible