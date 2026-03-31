La expresidenta chilena Michelle Bachelet aseguró que existe “la voluntad de un grupo de países” para que, por primera vez, una mujer ocupe la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU), por lo que consideró que “vale la pena dar la pelea” con una candidatura apoyada por Brasil y México.

“Existe la voluntad de un grupo de países, sobre todo de mujeres, de que la próxima secretaria de Naciones Unidas sea una mujer”, dijo Bachelet durante una ponencia en la Universidad de Valparaíso sobre los 20 años del primer gobierno paritario que presidió en Chile.

La exmandataria comentó que “la idea, que no está escrita, es que esta vez sea de la región de América Latina y el Caribe, e idealmente una mujer, aunque no siempre todas las regiones están de acuerdo”, añadió.

Apoyos internacionales y giro de Chile

Se trata de la primera declaración sobre el tema que ofrece la política socialista, luego del comunicado que emitió cuando el nuevo Gobierno chileno, del ultraderechista José Antonio Kast, retiró su apoyo a la candidatura que había sido respaldada por la anterior Administración.

“Cuento con el apoyo de Brasil y México y espero sumar el de otros países. Vamos a seguir adelante y, cualquiera que sea el resultado, vale la pena dar la pelea por ser la primera mujer en ocupar la Secretaría General”, afirmó.

Kast aseguró este martes que no hubo influencia de Estados Unidos ni de su mandatario, Donald Trump, en la decisión de retirar el apoyo de Chile, durante una entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

Bachelet, quien presidió el país suramericano en dos periodos (2006-2010 y 2014-2018), contó que la primera vez que escuchó sobre la posibilidad de postularse a este cargo fue por una sugerencia del fallecido expresidente chileno Sebastián Piñera.

“Cuando estaba en Naciones Unidas dirigiendo una agencia y yo viajaba a Chile, el expresidente Piñera me invitaba a conversar y me dijo: ‘Michelle, ¿no quiere ser la próxima secretaria general?’”, reveló.

Y agregó: “Yo, en ese momento, pensé: ‘No, de ninguna manera’, y me dijo: ‘Te insisto, si tú quieres ser, yo te apoyo y te propongo’”.

El proceso de selección en la ONU

La exdirectora ejecutiva de ONU Mujeres y secretaria general adjunta de la ONU mencionó que actualmente hay solo cuatro candidatos: dos latinoamericanos, como ella, el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan y el expresidente de Senegal, Macky Sall.

“Se ha dicho por ahí que hay una diversidad enorme. La vez pasada eran 13 candidatos. Los interrogatorios parten el 21 de abril. Es una selección, no una elección”, explicó sobre el proceso para elegir al sucesor del portugués António Guterres.

Y comentó que quienes votan son el Consejo de Seguridad, integrado por “los cinco países permanentes que tienen derecho a veto y los diez elegidos no permanentes”, y que nadie sabe cuándo se conocerá el resultado, pues dependerá “de cuando los cinco grandes se pongan de acuerdo”. EFE