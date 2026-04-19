Una bomba de la Segunda Guerra Mundial fue hallada en la localidad de Colombes, al noroeste de París, lo que obligó a un amplio operativo de evacuación y a la intervención de equipos especializados para desactivarla.

El artefacto fue encontrado el pasado 10 de abril por obreros durante trabajos de construcción. Desde entonces, las autoridades planificaron una operación controlada para minimizar riesgos, que se ejecuta este domingo 19 de abril.

Para garantizar la seguridad, se estableció un perímetro de evacuación de 450 metros alrededor del punto del hallazgo. Cientos de residentes debieron abandonar sus viviendas siguiendo las indicaciones de las autoridades.

La zona fue acordonada con un importante despliegue policial, no solo para facilitar las labores técnicas, sino también para prevenir posibles robos durante la ausencia de los habitantes.

Cinco centros de acogida fueron habilitados en Colombes y localidades cercanas, mientras cerca de 220 personas consideradas vulnerables recibieron atención directa por parte de los servicios de emergencia.

Operación para desactivar el explosivo

Los especialistas iniciaron el procedimiento con la retirada del detonador, una maniobra de alta complejidad que podría tardar al menos cuatro horas.

En caso de no lograrlo, el plan alternativo contempla destruir la bomba bajo tierra, lo que extendería el operativo hasta unas ocho horas en total.

Aunque aún no se ha determinado el origen exacto del explosivo, se presume que podría estar relacionado con ataques del ejército nazi durante la guerra.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante de la situación mientras avanzan las labores para neutralizar completamente el artefacto.