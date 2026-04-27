Al menos cuatro personas murieron y cerca de 40 resultaron heridas tras el choque de dos trenes a las afueras de Yakarta, Indonesia, según informaron autoridades locales y la empresa ferroviaria estatal.

El accidente ocurrió en la estación de East Bekasi, ubicada a unos 20 kilómetros de la capital, donde colisionaron un tren de cercanías que salía de Yakarta y otro de larga distancia. Las causas del siniestro aún no han sido establecidas.

En un primer reporte, la Policía del área metropolitana informó de tres fallecidos y 29 heridos trasladados a centros médicos. Posteriormente, la empresa estatal KAI actualizó la cifra a cuatro muertos, todos pasajeros del tren de cercanías.

La compañía indicó que los 240 pasajeros del tren de larga distancia fueron evacuados sin lesiones, mientras que los heridos del tren de cercanías ascienden a 38, quienes fueron remitidos a distintos hospitales de la zona.

“Transmitimos nuestras más sinceras condolencias y disculpas por este incidente. Nuestro objetivo actual está en asegurar que las víctimas reciben el mejor cuidado posible”, señaló la empresa en un comunicado.

Las autoridades continúan las labores de atención y coordinación con equipos médicos, Policía y Ejército, mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del choque.

Indonesia ha venido fortaleciendo su sistema ferroviario en los últimos años, con proyectos como el tren de alta velocidad que conecta Yakarta con Bandung, inaugurado en 2023.