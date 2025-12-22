Inicio
Clinton pide publicar todos los archivos Epstein donde aparece

Lun, 22/12/2025 - 17:04
El expresidente Bill Clinton pidió al Departamento de Justicia que se divulgue todo el material del caso del pederasta Jeffrey Epstein en el que aparezca.
El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton instó este lunes al Departamento de Justicia a divulgar de inmediato todo el material del caso del pederasta Jeffrey Epstein en el que aparezca, después de que el Gobierno de Donald Trump difundiera varias fotografías en las que figura el demócrata.

"Instamos al presidente Trump a que ordene a la fiscal general, Pam Bondi, que publique de inmediato cualquier material restante que haga referencia a Bill Clinton, lo mencione o contenga alguna fotografía suya", declaró el portavoz del político demócrata, Ángel Ureña, en un comunicado.

Ureña advirtió que, si no se publica la totalidad del material de la investigación, quedará en evidencia que se está recurriendo a "filtraciones selectivas" para implicar en supuestas irregularidades a personas que ya han sido exculpadas reiteradamente por la propia fiscalía, en referencia al expresidente Clinton.

El Departamento de Justicia lanzó el viernes pasado un sitio web para consultar los documentos de la investigación de Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019, tras la aprobación en el Congreso de una ley que obliga al Gobierno a divulgar toda la información no clasificada del caso.

No obstante, la Fiscalía reconoció que la publicación completa de los documentos sufrirá retrasos debido al gran volumen de datos y a la complejidad de la información.

Entre los archivos publicados figuran fotografías del demócrata, incluida una en la que aparece dentro de un jacuzzi junto a una persona con el rostro censurado, imagen que funcionarios de la Casa Blanca compartieron con entusiasmo en redes sociales.

Los documentos desclasificados incluyen al menos otras cinco imágenes de Clinton. En dos de ellas aparece junto a Epstein y en otras se le ve en una fiesta con el cantautor británico Mick Jagger, sin presencia del financiero en estas últimas.

"La información que el Departamento de Justicia ha publicado hasta el momento, y la forma en que lo ha hecho, deja algo claro: se está protegiendo a alguien o a algo. No sabemos a quién, qué ni por qué. Pero sí sabemos esto: no necesitamos tal protección", aseveró Ureña.

Clinton y Epstein mantuvieron una relación cercana durante las décadas de 1990 y 2000, pero hasta la fecha no existen pruebas de que el político demócrata haya participado en los delitos sexuales del magnate neoyorquino.

Trump, quien también fue amigo de Epstein, ha sugerido en varias ocasiones que Clinton viajó unas 30 veces a la isla privada del pederasta. Sin embargo, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, reconoció en una entrevista con Vanity Fair que no existen pruebas que respalden esa afirmación.

Estados Unidos
Jeffrey Epstein
