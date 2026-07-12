La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó que la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional ocurrió durante la tarde del viernes, afectando a millones de habitantes.

Este nuevo colapso representa el cuarto apagón generalizado en menos de seis meses y el noveno registrado desde finales de 2024. La isla ya había sufrido otra interrupción masiva días atrás, cuya recuperación tomó varias jornadas.

Las autoridades cubanas atribuyen parte de las dificultades a la escasez de combustible, que ha limitado la operación de las plantas eléctricas, además de problemas asociados al envejecimiento de la red energética.

Los cortes prolongados han impactado actividades cotidianas como el transporte, el suministro de agua en algunas zonas y el funcionamiento de servicios esenciales. La situación ha generado preocupación entre los habitantes por la duración y frecuencia de los apagones.

El Gobierno cubano mantiene las labores para restablecer el servicio, mientras continúa el debate sobre las causas de la crisis eléctrica que atraviesa la isla.