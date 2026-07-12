El senador republicano estadounidense Lindsey Graham murió por una disección aórtica asociada a enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, según los hallazgos preliminares de la Oficina del Médico Forense de Washington D. C. Graham, de 71 años, falleció la noche del sábado tras una “breve y repentina enfermedad”, de acuerdo con la información entregada por su oficina.

Aunque el informe preliminar apunta a esta causa, el certificado de defunción permanecerá en estado pendiente hasta que concluyan las pruebas toxicológicas y microscópicas. Una vez finalicen esos análisis, el documento será actualizado con la causa y la clasificación oficial de la muerte.

Qué es una disección aórtica

La disección aórtica es una emergencia médica que ocurre cuando se produce un desgarro en la capa interna de la aorta, la arteria principal del cuerpo. La sangre entra por esa ruptura y puede separar las capas de la arteria, una condición que puede ser mortal si compromete la pared externa.

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La muerte del senador generó impacto en Washington, donde Graham era una de las figuras republicanas más influyentes en política exterior. Fue un aliado cercano de Donald Trump y una de las voces más duras frente a Irán, además de defensor del apoyo de Estados Unidos a Israel y Ucrania.

Emergencia en su vivienda

Según reportes de medios estadounidenses, los servicios de emergencia acudieron a una vivienda vinculada a Graham tras una llamada por dolor en el pecho. The Wall Street Journal informó que los bomberos llegaron al lugar y realizaron maniobras de reanimación a una persona en paro cardíaco.

Graham había regresado pocos días antes de Ucrania, donde sostuvo encuentros políticos. De hecho, The Washington Post informó que su muerte ocurrió horas después de ese viaje y que Trump dijo haber hablado con él la noche del sábado, poco antes de que se conociera la emergencia.

El senador cumplía su cuarto mandato consecutivo de seis años y era considerado una de las figuras republicanas con mayor peso en asuntos de seguridad nacional y política internacional. Su fallecimiento deja una vacante política relevante en el Senado estadounidense.