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Más países restringen las redes sociales para menores de edad

Australia, Brasil y China ya aplican medidas para limitar el acceso de adolescentes a estas plataformas. Al menos 20 países analizan o preparan nuevas restricciones.
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El debate sobre el uso de redes sociales por parte de menores de edad crece en distintos países del mundo. Gobiernos de varias regiones han empezado a implementar o evaluar normas para limitar el acceso de niños y adolescentes a estas plataformas.

Según un recuento de la AFP, al menos 20 países ya prohibieron o estudian restricciones para usuarios menores de 15 o 16 años.

Australia fue uno de los primeros en implementar una prohibición para menores de 16 años, medida que comenzó a regir en diciembre de 2025.

En Brasil, una nueva normativa obliga a las plataformas a reforzar la verificación de edad y vincular las cuentas de menores de 16 años con sus padres o responsables.

Por su parte, China mantiene desde hace varios años controles sobre el uso de internet por parte de menores, con límites de horario y restricciones para videojuegos, redes sociales y plataformas digitales.

También se sumaron países como Indonesia y Malasia, que adoptaron medidas para impedir el acceso de menores de 16 años a algunas redes sociales.

La Unión Europea analiza propuestas para establecer una edad mínima de acceso a redes sociales, mientras varios países preparan leyes que fijarían límites entre los 14 y 16 años.

Entre las naciones que estudian nuevas restricciones están Francia, España, Alemania, Reino Unido, Noruega y Dinamarca.

Los gobiernos argumentan que estas medidas buscan proteger a los menores frente a riesgos como la exposición a contenido perjudicial, el acoso digital y los efectos del uso excesivo de plataformas.

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