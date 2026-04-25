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Evacúan a Trump de cena de corresponsales tras aparentes disparos

Sáb, 25/04/2026 - 20:04
El presidente de los Estados Unidos salió custodiado por su esquema de seguridad.
Donald Trump, evacuado de emergencia.
Créditos:
EFE

El Servicio Secreto de EE.UU. evacuó este sábado al presidente y la primera dama, Donald y Melania Trump, junto a otros miembros del Gabinete estadounidense del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras escucharse lo que parecían ser disparos, según relató un periodista de EFE que se encontraba en el evento.

Testigos, como el periodista Juan Camilo Merlano de Noticias Caracol, aseguran que, al parecer, la emergencia ocurrió cuando un sujeto armado intentó ingresar al evento; luego se escucharon disparos, lo que llevó al servicio de seguridad del mandatario estadounidense, a abandonar el lugar. Los demás asistentes también evacuaron el sitio. 

Hay capturado

Tras este hecho, el presidente de EE.UU., Donald Trump, escribió en redes sociales, que "un tirador ha sido detenido" y aseguró que ha recomendado que el evento no se suspenda. 

Donald Trump
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