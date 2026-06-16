Hombre sueco fue condenado por explotar a su esposa con más de 120 hombres

Un tribunal de Suecia condenó a cuatro años y cinco meses de prisión a un hombre de 61 años, señalado de haber explotado sexualmente a su esposa durante tres años, en un caso que involucra a más de 120 hombres.

De acuerdo con la decisión judicial, el acusado fue declarado culpable de proxenetismo agravado, intento de violación, agresión, amenazas y un delito menor relacionado con drogas.

El tribunal sostuvo que el hombre “explotó sin piedad” a su esposa y que fue él quien la introdujo en la prostitución, además de gestionar gran parte de la operación.

Publicaba anuncios en internet

En el caso se conoció que el hombre publicaba anuncios en internet para promocionar servicios sexuales con su esposa. También la habría obligado a realizar actos sexuales en línea con el objetivo de atraer más clientes.

De acuerdo con Associated Press, el acusado negó todos los cargos y aseguró que solo ayudaba a su esposa, quien, según su versión, quería vender servicios sexuales.

La mujer denunció el caso ante la Policía, por lo que el hombre permanecía detenido desde octubre del año pasado.

Según AP, además de la pena de prisión, la justicia le ordenó pagar una indemnización de 200.000 coronas suecas, cerca de 21.300 dólares, a su esposa.

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También fueron condenados compradores de servicios sexuales

El proceso también vinculó a 29 personas señaladas de comprar servicios o actos sexuales. Según AP, 28 de ellas fueron condenadas por un total de 56 hechos de este tipo y dos recibieron penas de prisión.

Es importante precisar que la legislación sueca sanciona tanto la compra de sexo como el proxenetismo, pero no castiga a quienes venden servicios sexuales.

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El caso ha sido comparado con el de Gisèle Pelicot

El caso ha sido comparado por algunos medios con el de Gisèle Pelicot, la mujer francesa que fue drogada durante años por su entonces esposo, Dominique Pelicot, para que decenas de hombres abusaran sexualmente de ella.

En ese proceso, la justicia francesa condenó a 51 personas, incluido su exmarido.