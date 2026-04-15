Misteriosa muerte de niño de 4 años en Argentina: su madre es sospechosa

Lo que comenzó como una emergencia por dificultades respiratorias terminó convirtiéndose en un caso judicial que hoy conmueve a Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut en Argentina. Ángel, un niño de 4 años, ingresó sin signos vitales al Hospital Regional luego de descompensarse mientras estaba bajo el cuidado de su madre. Horas después se confirmó su fallecimiento.
Los primeros resultados de la autopsia marcaron un giro en la investigación: el menor presentaba lesiones internas en la cabeza, un elemento que ahora es clave para esclarecer lo ocurrido.
El episodio se registró el 5 de abril, cuando se reportó a las autoridades un menor con problemas para respirar dentro de una vivienda. Al llegar, el personal de salud constató que el niño se encontraba en paro cardiorrespiratorio. Fue trasladado de urgencia, pero murió poco después.
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Según la madre, el menor dormía profundamente desde la noche anterior. Al intentar despertarlo para llevarlo al baño, notaron que ya se había orinado, por lo que decidió acostarlo con ella. Más tarde, al percibir que no respiraba, iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y llamaron a una ambulancia.
El padre del menor, con quien la madre estaba separada, denunció públicamente que “a su hijo lo mataron”. Aseguró que el niño gozaba de buena salud y cuestionó que se considere una muerte natural.
En contraste, Mariela Altamirano, madre del menor, rechazó esas acusaciones. “Yo no maté a mi hijo”, afirmó en declaraciones, donde también insistió en que desconoce qué ocurrió. Según su versión, siempre protegió al menor y niega cualquier tipo de agresión.
El padrastro declara ante la Justicia
En medio del proceso judicial, Maicol González, pareja de la madre, declaró el martes 14 de abril durante la audiencia de control de detención. Allí negó los señalamientos de maltrato físico y aseguró que nunca hubo violencia contra el niño.
Relató que ambos estaban tomando mate cuando notaron que el menor dejó de respirar. Intentaron asistirlo sin éxito y buscaron ayuda en vecinos hasta que llegó una ambulancia del servicio 107. “Queremos saber qué pasó”, expresó.
También manifestó temor por las repercusiones del caso en redes sociales, señalando que incluso decidieron resguardar a su hija de seis meses ante posibles represalias.
El avance de la investigación derivó en la detención de la madre y su pareja el domingo por la noche. Ambos enfrentan cargos por “presunto homicidio agravado” y permanecerán bajo prisión preventiva mientras se esclarecen los hechos.
De acuerdo con fuentes policiales, el niño habría sufrido un traumatismo antes de ser llevado al hospital. Tras las capturas, Altamirano fue trasladada a Rada Tilly y González permanece detenido en una comisaría del barrio Mosconi.
Allanamientos y recolección de pruebas
Luego de conocerse los hallazgos preliminares de la autopsia, las autoridades realizaron un allanamiento en la vivienda donde vivía el menor. En el procedimiento se efectuó una inspección ocular y se incautaron teléfonos celulares y otros elementos relevantes para la investigación.
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El caso quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que ordenó diversas medidas ante las circunstancias dudosas del fallecimiento.
Luis Cisneros, jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Regional, indicó que en la atención inicial no se evidenciaron signos claros de violencia, aunque recalcó que será el resultado final de la autopsia el que determine la causa de muerte.
Mientras tanto, la tensión entre los padres quedó en evidencia tras una discusión en la Fiscalía que requirió intervención policial. Ambos mantenían un conflicto legal por la custodia del menor.
La investigación sigue en curso y busca establecer responsabilidades en la muerte de Ángel, un caso que ha generado conmoción y múltiples interrogantes en la comunidad.