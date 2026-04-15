Misteriosa muerte de niño de 4 años en Argentina: su madre es sospechosa

Lo que comenzó como una emergencia por dificultades respiratorias terminó convirtiéndose en un caso judicial que hoy conmueve a Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut en Argentina. Ángel, un niño de 4 años, ingresó sin signos vitales al Hospital Regional luego de descompensarse mientras estaba bajo el cuidado de su madre. Horas después se confirmó su fallecimiento.

Los primeros resultados de la autopsia marcaron un giro en la investigación: el menor presentaba lesiones internas en la cabeza, un elemento que ahora es clave para esclarecer lo ocurrido.

El episodio se registró el 5 de abril, cuando se reportó a las autoridades un menor con problemas para respirar dentro de una vivienda. Al llegar, el personal de salud constató que el niño se encontraba en paro cardiorrespiratorio. Fue trasladado de urgencia, pero murió poco después.

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Según la madre, el menor dormía profundamente desde la noche anterior. Al intentar despertarlo para llevarlo al baño, notaron que ya se había orinado, por lo que decidió acostarlo con ella. Más tarde, al percibir que no respiraba, iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y llamaron a una ambulancia.

El padre del menor, con quien la madre estaba separada, denunció públicamente que “a su hijo lo mataron”. Aseguró que el niño gozaba de buena salud y cuestionó que se considere una muerte natural.

En contraste, Mariela Altamirano, madre del menor, rechazó esas acusaciones. “Yo no maté a mi hijo”, afirmó en declaraciones, donde también insistió en que desconoce qué ocurrió. Según su versión, siempre protegió al menor y niega cualquier tipo de agresión.

El padrastro declara ante la Justicia

En medio del proceso judicial, Maicol González, pareja de la madre, declaró el martes 14 de abril durante la audiencia de control de detención. Allí negó los señalamientos de maltrato físico y aseguró que nunca hubo violencia contra el niño.