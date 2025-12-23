Inicio
Mundo

Muere cocreador de Call of Duty en accidente vial

Mar, 23/12/2025 - 14:55
Vince Zampella, figura clave de la industria de los videojuegos y cocreador de Call of Duty, falleció a los 55 años tras un accidente automovilístico en California.
US video game designer Vince Zampella arrives to The Game Awards at the Peacock Theater in Los Angeles, California, USA, 11 December 2025 (reissued 23 December 2025).
Créditos:
EFE/EPA/JILL CONNELLY

El desarrollador de videojuegos Vince Zampella, director de la exitosa franquicia 'Call of Duty', falleció a los 55 años en un accidente automovilístico en una autopista en el sur de California, según dio a conocer este lunes NBC News.

El cocreador de uno de los videojuegos más conocidos del mundo falleció el pasado domingo en un tramo montañoso de una autopista en el valle de San Gabriel, en el este de Los Ángeles.

El Ferrari en el que viajaba se salió de la carretera, chocó contra una barrera de concreto y salió despedido, informó la Patrulla de Carreteras de California, según recoge el medio estadounidense.

"Esta es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron atraídos por su obra", indicó por su parte un representante de Electronic Arts a TMZ.

La influencia de Vince en la industria de los videojuegos "fue profunda y trascendental", ya que "ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores de todo el mundo", agregó.

Zampella es considerada una figura clave en la industria de los videojuegos. Cofundó el estudio Infinity Ward, donde encabezó el desarrollo de los primeros 'Call of Duty', convertidos en una de las franquicias más exitosas desde su lanzamiento en 2003. 

Mundo
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Venezuela aprueba ley que da 20 años de cárcel a quien apoye piratería de EEUU
Venezuela Estados Unidos
La Asamblea venezolana dio el sí a una ley que impondría hasta 20 años de cárcel para quienes apoyen la "piratería" de Estados Unidos.
Colombia
Confirman primer caso de influenza H3N2 en Colombia
Primer caso en Colombia de influenza A H3N2
El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de de influenza A(H3N2) en el país en un paciente que viene de Estados Unidos.
Colombia
Corte revisará la emergencia económica después de la vacancia judicial
Corte Constitucional
El Alto Tribunal aclaró que ejercerá el control automático del decreto una vez se reanude la actividad judicial, en respeto a las reglas constitucionales vigentes.
Mundo
Muere cocreador de Call of Duty en accidente vial
US video game designer Vince Zampella arrives to The Game Awards at the Peacock Theater in Los Angeles, California, USA, 11 December 2025 (reissued 23 December 2025).
Vince Zampella, figura clave de la industria de los videojuegos y cocreador de Call of Duty, falleció a los 55 años tras un accidente automovilístico en California.