La crisis venezolana entró en un nuevo punto de tensión este sábado, luego de que María Corina Machado difundiera un audio en el que advierte que el país atraviesa una “hora decisiva”. En su mensaje, la líder opositora llamó directamente a las Fuerzas Armadas a no reprimir a la ciudadanía y a asumir que cada decisión tomada tendrá consecuencias históricas y legales.

“La posición que cada uno tome marcará su vida para siempre. La historia, la ley y el pueblo venezolano serán sus jueces”, afirmó Machado en su comunicado.

Su declaración coincidió con nuevas señales desde Washington, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que ya tomó una decisión frente a las acciones militares en el Caribe relacionadas con Venezuela. Cuando reporteros le preguntaron sobre el tema, respondió: “Ya me decidí. No puedo decirles qué será”.

Trump confirma decisión sobre estrategia militar contra Venezuela

Las declaraciones del mandatario estadounidense fueron captadas en un breve intercambio con periodistas antes de abordar el avión presidencial rumbo a Florida. Trump aseguró que su administración ha avanzado “mucho” en frenar la entrada de drogas provenientes de Venezuela y recordó que mantiene reuniones permanentes con el Pentágono.

El despliegue militar ordenado por la Casa Blanca en aguas del Caribe se enmarca, según Washington, en esfuerzos para combatir el narcotráfico, el cual, afirma, involucra a carteles designados como organizaciones terroristas y vinculados al gobierno de Nicolás Maduro.